«Plan B»: в Харькове пройдёт фестиваль социальных инноваций и новой музыки

В этом году фестиваль проводят с 30 ноября по 2 декабря. Традиционно он состоит из двух частей: днём — обсуждение социальных и культурных проектов, ночью — концерты.

«Уже третий год подряд мы словно смешиваем аудитории. Люди, интересующиеся преимущественно музыкой, приобщаются к социальным инициативам. А людям, погружённым в социальные проекты, мы даём не просто драйвовый отдых под качественную музыку, а новые культурные открытия, совершенно новые для них эмоциональные впечатления», — рассказывает одна из основателей «Plan B» Алина Ханбабаева.

В дневной программе — социокультурная конференция, интерактивная экспозиция от берлинского фестиваля видеоигр на социальные темы, выставки плакатов о толерантности и электронного музыкального оборудования, а также презентация идей социальных проектов.

Планируется, что на конференции выступят деятели из Австрии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Грузии, Зимбабве, Испании, Македонии, Монголии, Германии, Сербии, США, Туниса, Украины, Хорватии. Как поясняют организаторы, они хотят представить опыт стран, которые либо находятся в переходном состоянии, либо успешно его преодолели.

Среди основных направлений фестиваля — активизм, развитие городов, права человека, честный бизнес. Заявлены и такие темы как «Художественные проекты на украинском Востоке», «Искусство и культура ради изменений», «Технологии для развития», «Медиа, популизм и молодежь».

Планируется, что дневная программа будет проходить в «Mental Complex Studio» на Лопанской набережной, 2/2. Вход на конференцию — свободный.

В ночной программе — 10 концертов и шесть вечеринок. Уже заявлена австрийская группа Sofa Surfers, других участников назовут позже. Артистов обещают подобрать так, чтобы музыкальная программа продолжила тему социальных инноваций.

«Они не просто играют музыку, а раздвигают границы художественной свободы, экспериментируют с новейшими технологиями, а некоторые — и с социальными темами, — говорит Алина Ханбабаева. — Это музыка, которая становится высказыванием, и музыканты, которые одновременно являются агентами изменений».

Артисты будут выступать на нескольких концертных площадках, главная из которых разместится в здании Оперного театра.

Более подробная программа — на странице фестиваля в Facebook.

Первый «Plan B» проходил в сентябре 2016 года в Харькове, Краматорске и Славянске. В 2017-м к движению присоединились Днепр, Бахмут, Соледар и Львов.

Фестиваль проводит общественная организация «Культурное агентство А» при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины