Платье из шоколада: в Париже прошел необычный показ

В Париже открылась самая большая в мире ярмарка шоколада "Salon du Chocolat", пишет "Сегодня".

В честь открытия ярмарки во французской столице провели необычный показ мод. На аподиум вышли модели в платьях, корсетах и шляпках, изготовленных из трех видов шоколада - белого, черного и молочного.

Известно, что над костюмами трудились десятки лучших шоколатье и дизайнеров мира.

Стоит отметить, что эта ярмарка проводится в Париже уже 24-й раз. В этом году в ней участвуют 500 производителей из 60 стран мира, в том числе и 200 шеф-поваров и кондитеров с мировой известностью. Они проводят мастер-классы для гостей.

Продлится шоколадная ярмарка до воскресенья, 4 ноября.

Источник: changeua.com

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