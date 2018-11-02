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Платье из шоколада: в Париже прошел необычный показ

Платье из шоколада: в Париже прошел необычный показ

В Париже открылась самая большая в мире ярмарка шоколада "Salon du Chocolat",  пишет "Сегодня".

В честь открытия ярмарки во французской столице провели необычный показ мод. На аподиум вышли модели в платьях, корсетах и шляпках, изготовленных из трех видов шоколада - белого, черного и молочного.

Известно, что над костюмами трудились десятки лучших шоколатье и дизайнеров мира.

Стоит отметить,  что эта ярмарка проводится в Париже уже 24-й раз. В этом году в ней участвуют 500 производителей из 60 стран мира, в том числе и 200 шеф-поваров и кондитеров с мировой известностью. Они проводят мастер-классы для гостей.

Продлится шоколадная ярмарка до воскресенья, 4 ноября.

 

Платье из шоколада: в Париже прошел необычный показ

 

Источник: changeua.com

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