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Плевать на свое тело: Меган Маркл отказывается бороться с лишним весом

Плевать на свое тело: Меган Маркл отказывается бороться с лишним весом

Маркл мало заботит чужое мнение, хотя некоторые полагают, что герцогиня может сесть на диету

Меган Маркл набрала пару лишних кило, которые приобрела за время беременности. Как на фигуру супруги реагирует Гарри - неизвестно, однако поклонники убеждены, что герцогиня должна сесть на диету.

В последнее время в адрес Сассекской все чаще звучат насмешки в соцсетях. Жену принца Гарри упрекают за лишний вес, однако есть и защитники, которые полагают, что Маркл не обязана следовать прихотям общественности.

"Я видела много твитов о ее весе. Но Меган чувствует себя комфортно, она выглядит просто невероятно. Так приятно, что она наслаждается собой и семьей, а не беспокоится о своем теле", - написала одна из поклонниц.

Плевать на свое тело: Меган Маркл отказывается бороться с лишним весомМеган Маркл впервые вышла на публику со своим сыном Арчи (фото: instagram.com/harry_meghan_sussex)

Если Меган все-таки уступит давлению общественности и решит похудеть, то предпочтет вегетарианское питание о котором рассказывала журналистам в одном из интервью.

 

Источник: www.rbc.ua

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