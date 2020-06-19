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Plus-size блогер повторила "голое" фото Зои Кравиц

Plus-size блогер повторила голое фото Зои Кравиц

Инстаграм-звезда снялась топлес, отметив, что в мире существует не один тип красоты. На оригинальном фото запечатлена актриса Зои Кравиц.

Известная своими пародиями австралийский блогер Селеста Барбер повторила откровенное фото голливудской актрисы. Снимком она поделилась на своей странице в Instagram.

На фото блогер позирует топлес, прикрыв грудь локонами. Барбер просунула руки под трусики с обеих сторон и смеется.

Вместе со своим пикантным фото австралийка показала оригинальный снимок, на котором запечатлена голливудская актриса Зои Кравиц.

 

В комментарии к посту Барбер написала "когда они пытаются сказать вам, что есть только один тип красоты".

Пользователи сети положительно оценили откровенный снимок блогера и отметили, что она отлично выглядит.

Источник: korrespondent.net/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: женщины

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