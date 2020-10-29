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По стопам Тарзана? Что связывает Позитива с блогершей Настей Ракетой и насколько правдивы слухи о его разводе

По стопам Тарзана? Что связывает Позитива с блогершей Настей Ракетой и насколько правдивы слухи о его разводе

Когда Алексея об этом напрямую спросил Потап в своей ютуб-передаче, у Позитива на глазах появились слезы, но он не захотел вдаваться в подробности, только сказал, что этот год для него был самым тяжелым в жизни. И действительно — сначала распад «Время и стекло» после 10-летней успешной работы, потом карантин и не очень удачный старт группы MOZGI, несмотря на звездный состав. А еще — проблемы в семье и заражение коронавирусом впридачу.

По стопам Тарзана? Что связывает Позитива с блогершей Настей Ракетой и насколько правдивы слухи о его разводе
Позитив с женой Анной

Его жена, дизайнер Анна также отказывается от обсуждения этой темы, но если раньше она себя называла Анной Завгородней-Андрийчук, то теперь упоминает только свою девичью фамилию, что наводит на определенные выводы.

Первые слухи о причинах распада «Время и стекло» и проблем в семье Позитива появились в весной и причиной этому называли известную блогершу и начинающую певицу Анастасию Никифорову (NIKKY ROCKET или Настя Ракета, еще ее называют «самой красивой попой украинского Инстаграма»).

По стопам Тарзана? Что связывает Позитива с блогершей Настей Ракетой и насколько правдивы слухи о его разводе
Настя Ракета
По стопам Тарзана? Что связывает Позитива с блогершей Настей Ракетой и насколько правдивы слухи о его разводе
Настя Ракета

Говорили, что уж очень рьяно два Алексея — Позитив и Потап, стали продвигать бойкую девицу. Она внедрилась в компанию MOZGI сначала как блогер — на добровольной основе снимала их репортажи и треки, а потом сама стала сниматься в их роликах.

Большой шум поднялся из-за ролика на песню «Моя девчонка», где Позитив фамильярно шлепнул Настю по попе, а она типа дала ему пощечину. Комментаторы негативно оценили такую ситуацию и слухи о тесных связях Позитива с Настей только усилились.

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