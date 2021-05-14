Победитель 11 сезона шоу “Голос страны” Сергей Лазановский записал пародию на Лесю Никитюк

Победитель последнего сезона Голоса страны публично обратился к Лесе Никитюк

Он это понимает, и с радостью общается со своей аудиторией. Например, одним из крайних постов он обратился к телеведущей Лесе Ивановне Никитюк, записав кавер на ее песню "Ямы". Интересно, что Леся сделала репост к себе в Инстаграм-истории.

"Этот год можно назвать "исполни мечту". И вы мне в этом очень сильно помогаете. На проекте "Голос страны" я думал, что мне удастся встретиться с двумя кумирами — Юлией Саниной и Лесей Никитюк. Если с Юлей у меня был разговор, то с Лесей не сложилось. А так хочется познакомиться с этой невероятной личностью", — написал Сергей у себя в Инстаграм-профиле.

Отметим, на Пасху 2 мая певица Надя Дорофеева сообщила в Instagram stories, что впервые за долгие годы будет праздновать Пасху не со своей семьей.

Знаменитость и ее муж Владимир Дантес отправились в гости к победителю "Голос країни-11" Сергею Лазановскому в село Попельники, что в Ивано-Франковской области. Певица пообещала подопечному еще в финале шоу, что обязательно приедет к нему на малую родину и сдержала обещание.

Судя по фотографиям, Надю и Дантеса очень радостно встретили в селе.

Во дворе Лазановских собралось огромное количество поклонников артистов, которые общались с ними, фотографировались и брали автографы. Также победитель Голоса страны дал у себя в селе концерт в честь майских праздников.

Источник: 1 Минута