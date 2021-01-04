Победительницу “Холостяка” Дашу Квиткову уличили в плагиате: скопировала Ксению Мишину и нарвалась на критику

Герои девятого сезона "Холостяка" после окончания шоу часто публикуют совместные романтические фото в социальных сетях, что, впрочем, и неудивительно — они стали первой парой, которая официально оформила свои отношения.

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой

На этот раз супруги устроили чувственную фотосессию в свечах, однако комментаторы их раскритиковали. Дело в том, что атмосфера на новых снимках пары очень напоминает ту же, что была и у влюбленных из "Холостячки", а ведь именно они первыми выставили эти фотографии.

Фотосессия Ксении Мишиной и Александра Эллерта в свечах

"С такой нежностью, с таким чувством сияния. Мое большое сердце", — написала Даша в подписи к посту.

Знаменитая чета позирует среди парящих в воздухе зажженных свечей, как в Гарри Поттере. Квиткова позирует в нежном белом платье со шлейфом и спущенными рукавами, а Добрынин надел классический черный костюм с белоснежной рубашкой. Они абсолютно без стеснения демонстрируют чувства на камеру и делятся ими с поклонниками.

Реакция пользователей сети была неожиданной и молниеносной — многие увидели сходство фотосессии со съемкой участников реалити-шоу "Холостячка":

"Повтор за Мишиной";

"Их съемка была неделю назад, может и больше. Так что здесь вы повторили, а не они за вами";

"Как у Мишиной. Тоже свечи".

Комментарии под фотографиями Квитковой и Добрынина

Игнорировать критику Даша не стала и объяснила, что над идеей работала целая команда профессионалов еще до того, как Ксения и Александр выставили свои фото:

"Наша съемка была 24 декабря. Они выставили фото вчера. Фоните в другом месте".

Нельзя не отметить, что на защиту Квитковой и Добрынина стали десятки поклонников, которые отметили, что эта задумка фотосессии сейчас довольно популярна. К тому же у обеих пар снимки получились по-своему прекрасные, а плагиатом тут и не пахнет.

Источник: 1 Минута