Почему именно запахи вызывают у нас яркие воспоминания

Запахи способны пробуждать самые сильные эмоциональные воспоминания, воспроизводя пережитую картину до мельчайших подробностей.

Наверняка, многие замечали, как запах мандаринов летом напоминает о Новом годе, аромат горячей выпечки – о родительском доме, духи – о любимом человеке, а запах сладкой жвачки – о детстве. Каждый из нас может привести массу подобных примеров, когда определенный аромат провоцировал ностальгию.

1.

Почему, с научной точки зрения, запахи так действуют на наше сознание, и как создать контрольную точку в своей памяти?

Анатомия памяти Способность запоминать запахи развита у человека гораздо лучше, чем запоминание тактильных ощущений, звуков и даже зрительных образов.

Все органы чувств, кроме обоняния, связаны с мозгом длинными цепями из нервных клеток. По ним идут импульсы, несущие в себе ту или иную информацию. Первичным пунктом, обрабатывающим эту информацию и распределяющим её по разделам коры головного мозга, является таламус.

Таламус – своего рода колл-центр головного мозга, только с расширенными полномочиями.

2.

Таламус человека на МРТ-снимке, отмечен стрелкой. Если информацию нужно запомнить, таламус возбуждает нужную часть мозга, которая обдумывает её и возвращает импульс обратно через возвратные волокна. Теперь таламус обращается к лимбической системе мозга, в частности, гиппокампу.

Гиппокамп – одна из наиболее древних систем мозга, всецело специализирующаяся на памяти: кратковременной, долговременной, пространственной.

Гиппокамп связывает все полученные импульсы (звук, ощущение, образ, эмоциональную оценку) со временем и пространством, и создает единую картину – воспоминание. Он же отвечает за хранение и воспроизведение этого воспоминания.

Стоит ли говорить, как долог и сложен такой мыслительный процесс?

Феномен Пруста или почему запахи провоцируют ностальгию? В отличие от других органов чувств, обоняние связано с лимбической системой напрямую. Нервные импульсы, идущие от обонятельных эпителий в мозг, минуют таламус и попадают сразу к гиппокампу.

На начальном пути эволюционного развития, обоняние позволяло быстрее замечать затаившихся хищников. Информация о запахе сразу поступала в хранилище памяти для распознавания. Там гиппокамп напоминал, что запах принадлежит врагу и нужно немедленно насторожиться. Времени на обдумывание в этом случае нет, необходимо сразу действовать – разворачиваться и бежать.

3.

К счастью, гиппокамп запоминает не только негативные, но и положительные эмоции. В этом и кроется природа ностальгии. Учитывая, что запоминание запаха минует мыслительный процесс, то воспоминания создаются именно эмоциональные.

Запах распознается быстрее, а воспоминания, подкрепленные запахом, заведомо создаются яркими и полными. Данный феномен получил название феномен Пруста.

Как создать контрольную точку памяти? Не стоит использовать запахи для запоминания логической информации. Если пытаться подготовиться к экзамену, усиленно нюхая при этом какой-либо аромат, то на экзамене вы вспомните не информацию, а чувства, которые испытывали при зубрежке – усталость, горечь от осознания, что нужно сидеть дома и волнение перед испытанием.

4.

Правда, такое воспоминание запомнится на всю жизнь. Через много лет, уловив этот аромат, вы обязательно вспомните эту атмосферу, и нахлынет ностальгия.

Интересный метод упоминал Рудольф Фридман в своей книге «Парфюмерия и косметика». Североамериканские индейцы носили с собой герметичную капсулу из кости или рога, наполненную набором пахучих веществ. Когда индеец хотел запомнить какие-то важные переживания, он вдыхал аромат из этой капсулы. Спустя время, вновь вдыхая знакомый запах, он пробуждал необычайно живые и яркие воспоминания.



Источник: Новости Ю

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