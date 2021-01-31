Почему люди, которые жили в СССР, сожалеют о тех совковых временах: 10 причин, о которых теперь молчат

В 2021 году, в декабре будет 30 лет с того дня, как распалась страна СССР, когда одномоментно сменился общественный строй и уклад жизни. И люди, которые до того жили при социализме, вдруг проснулись в капитализме, причем в самой дикой его форме. Многие сориентировались быстро и стали богатыми, другие потерялись и так не смогли привыкнуть к новым реалиям, в которые их выбросили без их согласия.

Тоскуют по тем временам и до сих пор вспоминают с горечью безвозвратной утраты около 30% населения, среди старших поколений, который растали расцвет брежневской стабильности - большинство. Но есть и немало молодых людей, которые наслушавшись рассказов старших, прониклись романтикой тех времен и не прочь бы пожить в стране всеобщего равенства и интернационализма.

Так за чем же сожаления самые большие? Вы будете удивлены некоторыми пунктами.

Самое ценное, что назвали большинство опрошенных - это искренняя вера, что СССР - лучшая страна в мире и уверенность в завтрашнем дне. Люди знали точно, что их ждет завтра, через год и потом, не боялись будущего. Для большинства людей предсказуемость завтрашнего дня была стимулом настоящего. Классическая советская схема "школа - институт - завод" безотказно завершалась "квартирой - дачей - авто - пенсией". Сын дворничихи мог дружить с сыном академика. И даже заядлые алкоголики не превращались в бомжей, потому что их квартиру никто не мог отнять обманом.

Не менее ценными были такие основополагающие принципы, как единство, сплоченность, интернационализм, взаимовыручка. И это не пустые слова - люди действительно дружили, невзирая на национальность, было много межнациональных браков. Помогали друг другу безвозмездно, часто всей общиной.

Третьим достоянием социализма был равный доступ к социальным благам и услугам. К ним относились бесплатные медицина, школьное и высшее образование, обеспечение пенсиями всех без исключения, путевки в санатории и на отдых - бесплатные или за символическую плату, бесплатные кружки для детей, а для взрослых - за копейки.

Забота о детях как о будущем населении была всеобщей и настоящей. Многочисленные дворцы пионеров, кружки, спортивные секции, профориентация - все бесплатно. Путевки в пионерские лагеря - за символические 10 рублей смена в 3 недели. За время СССР в уникальном "Артеке" отдохнуло почти 900 тысяч детей.

Военная мощь СССР обеспечивала биполярность мира и устойчивость миропорядка. После Второй мировой войны связываться с Советской армией желающих не было. Граждане страны гордились своей армией и флотом. И космическими достижениями.

Чтобы не говорили о научной отсталости СССР, именно советские ученые запустили первый спутник и первого человека в космос, создали первую ЭВМ, построили первую АЭС, показали первую голограмму и первые произвели жидкий гелий - список очень длинный. В 1987 году в СССР было зарегистрировано 83,7 тысячи международных патентов - больше, чем во всем остальном мире. Рекорд не побит до сих пор.

Советская культура - еще один повод для гордости и ностальгии. Люди читали книги, ходили в театры и на концерты, а потом обсуждали их на своих заводах и в колхозах, куда артисты регулярно приезжали.

Советский спорт. Тут можно долго говорить, но за послевоенное время в стране взрастили более 9 тысяч чемпионов мира и Олимпиад (США и Китай - на треть меньше), это не говоря о чемпионах Европы и Азии.

Вот за чем сожалеет большинство "совков". А не за колбасой по 2.20 и пироженками по 22 копейки, как считают многие теперь. Хотя стабильность проявлялась и в ценах - они десятилетиями держались на одном уровне.

Источник: 1 Минута