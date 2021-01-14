Почему пельмени не стоит бросать в кипяток и как их правильно варить? Советы хозяйки

Некоторые люди думают, что сварить замороженные пельмени обычное дело и совсем не нужно ничего знать для этого. Однако никто не знает, что не рекомендуется их бросать в кипящую воду. Когда вы сделаете все правильно, то пельмени у вас получатся вкусные и насыщенные.

Вы наверное сталкивались с тем, что пельмени, когда вы их варите могут развалиться или слипнуться. Есть две причины, по которым нельзя бросать пельмени в кипяток для приготовления.

Развариваются

Когда вы бросаете замороженные пельмени сразу в кипяток, то возникает большая разница температур. И происходит моментальное лопание пельменей.

Слипаются

Также пельмени могут склеиться после их погружения в кипяток. Дело в том, что на поверхности теста есть крахмал и он способствует прилипанию пельменей друг к другу.

Ниже приводятся советы, при помощи которых вы сохраните вкусовые качества пельменей и их сочность:

перед тем как кинуть пельмени в кипяток - положите их в обычной температуры воду и пусть они постоят там несколько минут. Так они не лопнут;

бросайте пельмени в воду, при температуре ее 50 градусов;

когда варите пельмени, периодически добавляйте холодную воду, для уравновешивания температуры.

Как лучше сварить замороженные пельмени в кастрюле

Есть способ, при котором вы сварите пельмени вкусными. Расчет ведем на пол килограмма пельменей:

налейте в кастрюлю полтора - два литра воды;

если вы любите специи, то положите туда еще лавровый лист 2-3 шт., и 2-3 шт., горошин перца;

соль - по вкусу;

доведите температуру воды до 50 градусов и высыпьте пельмени;

перемешивайте пельмени, чтобы они не слиплись;

варить необходимо на протяжение 5-10 минут;

после сцеживают воду через дуршлаг;

и когда они еще горячие добавляют сливочное масло и осторожно перемешивают.

Подают со сметной.

Также можно посыпать пельмени черным перцем или добавить майонез, а также любой соус.

Источник: 1 Минута