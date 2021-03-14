Почему Виталик Козловский больше не общается с Наташей Могилевской: какая кошка между ними пробежала?

Музыкальная карьера

Победа в музыкальном проекте "Шанс" в 2004 году открыла для начинающего певца новые возможности.

Виталий Козловский на проекте Шанс

Своими наставниками в то время он считал ведущих проекта Кузьму и Наталью Могилевскую. Отвечая на вопрос, почему он больше не общается с Могилевской, певец ответил:

"После проекта мы как-то отдалились с Натальей. Я пытался пообщаться с ней и приблизиться. Я понимаю, наша профессия требует эгоизма, и нам нужны полезные для нас люди. Возможно, я просто не полезен ей."

Виталий Козловский на проекте Шанс и Наташа Могилевская

Певец уже 16 лет занимается развитием собственной карьеры. Не все складывалось гладко - были и предательства, и разлука, и разочарование. В одном из интервью певец признался, что он благодарен судьбе за опыт выживания в этой жизни.

Сейчас на счету известного исполнителя множество популярных песен, а также четыре студийных альбома, три из которых – «Холодная ночь», «Нерозгадані сни», «Красота-разлука» - являются «золотыми».

Презентация нового клипа

Виталий Козловский - Мала, танцюй

Не так давно певец презентовал новый клип на песню "Мала, танцюй", над которым вместе с авторами он работал 9 месяцев.

"Этой песней я обращаюсь к каждой женщине, которой делали больно в жизни и разбивали сердце",

– объясняет певец.

Главная идея новой песни заложена в небольшом стихотворении, написанным Виталием:

"В якому б віці жінка не була, в її душі завжди живе мала – маленька дівчинка, що мріє про кохання, і не важливо – перше чи останнє".

Новый имидж

Во время карантина певец переосмыслил свое отношение к творчеству:

"Отсек от себя очень много лишнего – и в результате понял, кто я такой, какой посыл хочу нести людям".

Он полон новых идей и готов делиться с поклонниками новыми работами.

О переменах говорит и новый имидж певца. Отрощенные усы, новая борода, одежда оверсайз делают его образ более мужественным и привлекательным.

Источник: 1 Минута