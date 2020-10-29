Почему все должны оплачивать хотелки женщины, которая научилась рожать, а зарабатывать — нет? Разбор стереотипов

Одну из таких историй публикует портал “Жемчужинка“.

“У нее от 3 до 5 детей, муж бросил, устроится на работу не может, потому что никто не берет из-за детей, да и в принципе на работу нет времени, ведь есть дети. У родителей денег нет, чтобы помочь, поэтому прошу помощи у вас люди добрые!”, — сказано в публикации.

К сожалению, более трети населения сейчас живет за чертой бедности. Не исключение — это многодетные семьи, где родители не могут дать своим детям достаточно финансов для развития и содержания. В основном, это те семьи, где родители пьют или развелись.

Многодетные семьи. Фото иллюстративное, взято с открытых источников в сети

В таком случае многодетная женщина, оставшаяся одна, ищет помощи — у знакомых, в специальных приютах, просит денег у государства. Но автор публикации размышляет о том, что сейчас многие люди не думают о том, как будут содержать детей в дальнейшем, если во взаимоотношениях с мужчиной что-то пойдет не так.

“Просто достало! Не могу взять в толк почему я должна жалеть и помогать деньгами глупой бабе, которая умеет только размножаться, а вот зарабатывать на обеспечение своих детей она не умеет и даже думать об этом не хочет”, — сказано в посте.

Многодетные семьи. Фото иллюстративное, взято с открытых источников в сети

Психологи утверждают — главная проблема таких женщин в том, что они примерили на себя роль жертвы, и не хотят ее менять. Женщины-одиночки, которые остались с детьми, даже не думают о том, как бы найти работу по специальности. Они надеются на помощь от посторонних людей, государства и фондов. Но самое первое, что им нужно в такой ситуации — это психологическая поддержка.

Ведь психолог может помочь женщине отказаться от своей роли жертвы, и принять роль автора своей судьбы.

А как вы думаете, что стоит делать женщинам, которые остались с детьми на руках, и без работы? Просить помощи у других, или пытаться что-то делать самой, даже если не сразу получается?

Источник: 1 Минута