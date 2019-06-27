Почувствуйте себя парижанкой: Юлия Ермолаева о том, как на время стать жительницей романтичной столицы

Бизнес леди и Fashion блогер Юлия Ермолаева побывала в самом романтичном городе — Париже.

Юлия Ермолаева рассказала не только о достопримечательностях столицы Франции, но и о том, как почувствовать себя не просто туристкой, а местной жительницей.

«Спешу вас обрадовать, одежда в Париже – это скорее ощущения и город примет вас именно такой, какая вы есть. Здесь можно зайти в любой бутик и ресторан практически в чем угодно, вот например в Италии вас точно будут обсуждать и выразительно рассматривать при каком-то нестандартном для итальянцев образе, а во Франции в воздухе витает свобода и это ощущается уже с аэропорта. Кстати французы очень щедры на комплименты и, если вещь им действительно понравилась, обязательно поинтересуются откуда она», — поделилась Юлия.

Кроме того, бизнес леди и Fashion блогер поделилась перечнем «дел» для тех, кто хочет ощутить себя парижанкой.

Позавтракать в любимом кафе Коко Шанель ANGELINA, здесь можно заказать горячий шоколад, знаменитое пирожное Монблан с каштановым кремом и вкуснейшие макароны Прогуляться по набережной Сены, можно начать от Лувра и дойти до острова Сите, где расположен собор Нотр-Дам, рассматривая по дороге антикварные выкладки вдоль набережной Поехать рано утром к Эйфелевой башне, когда город только начинает просыпаться и открываются первые кафе, рекомендую вам ракурс с площади Place du Trocadéro Посидеть в сквере Рене Вивиани и зайти в легендарный книжный магазин Shakespeare & Co Потеряться в любимом музее французов Jacquemart Andre Musee Выпить чашечку кофе в садах Palais Royal, и пройтись по антикварным и винтажным бутикам Выбрать себе нишевый французский аромат в легендарном парфюмерном салоне Jovoy Попробовать улитки Escargots в бистро, которое посещают только французы, например на площади Marche Saint Honore “Le Zinc” Посетить вечернее шоу Manco Cabaret Наслаждаться жизнью.

Источник: likeinua.com

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