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Под Харьковом открылся репинский пленэр

Под Харьковом открылся репинский пленэр

В Чугуеве 20 июля открылся ХХ Международный репинский пленэр.

Об этом сообщили в Чугуевском горсовете. В этом году в мероприятии принимают участие 20 художников из Украины, стран ближнего зарубежья и Финляндии.

Как отметили организаторы пленэра, за все время его существования в нем приняли участие 130 художников из Украины, России, Польши, Республики Беларусь, Германии, КНР, Латвии, Литвы, Финляндии.

В течение всего периода работы пленэра запланировано проведение мастер-классов для учащихся и студентов учебных заведений, художников-любителей, а также для детей с особыми потребностями. Кульминацией Международного репинского пленэра станет церемония закрытия, которая традиционно состоится 5 августа, в день рождения Ильи Репина, - рассказали организаторы.

Источник: sq.com.ua

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