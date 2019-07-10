Под Харьковом пройдет авиашоу

KharkivAviaFest- 2019 пройдет ко Дню авиации на аэродроме "Коротич" (Харьковская обл.).

Об этом сообщили в Харьковском авиаклубе. Мероприятие пройдет 31 августа – 1 сентября (начало работы - в 11.00).

Оба дня можно будет наблюдать беспрерывное шестичасовое авиашоу: фигуры высшего пилотажа, показательные выступления парашютистов, одиночные, парные и групповые авиационные номера. Все желающие смогут подняться в небо с инструкторами.

Пройдет также выставка авиационной техники – авиаслет воздушных судов со всех аэродромов страны.

Источник: sq.com.ua

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