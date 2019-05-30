Поєдинок Віталія та Володимира відбудеться в Харкові. У місті пройде незвичайний концерт

У п'ятницю, 31 травня, в Будинку Алчевських відбудеться концерт «Битва баритонів». Захід пройде у формі творчого змагання між вокалістами-баритонами. Заслужений артист України Віталій Лашко та соліст Харківського національного академічного театру опери і балету Володимир Козлов змагатимуться за симпатії глядачів в оперному і естрадному жанрах. Виступ вокалістів пройде в супроводі МАСО «Слобожанський», яким диригуватиме Юрій Яковенко – переможець творчого батла «Битва диригентів».

"Ідея провести «Битву баритонів» виникла невдовзі після концерту «Битва диригентів», який відбувся в грудні минулого року. Тоді захоплююча атмосфера творчого суперництва, майстерність і самовіддача учасників викликала захоплення публіки – згадує заступник МАСО «Слобожанський» Олександр Дворніченко. – А одним з перших, її підтримав переможець диригентського батла - заслужений діяч мистецтв України Юрій Яковенко. Саме він диригуватиме Молодіжним оркестром на концерті "Битва баритонів".

Коли пропозиція провести концерт в змагальній формі надійшла її майбутнім учасникам – заслуженому артисту України Віталію Лашко і артисту Харківського національного академічного театру опери та балету Володимиру Козлову, ті довго не роздумували. «Пропозиція надійшла несподівано – ділиться враженнями Віталій Лашко – проте я відразу погодився і, хоча й не без труднощів, однак знайшов час у своєму напруженому концертному графіку. У наш час виконавець, який хоче домогтися успіху, повинен вміти не тільки добре співати, але бути хорошим актором і навіть режисером. Такі проекти дозволяють розвивати акторські та режисерські навички, та й здорова конкуренція між виконавцями стимулює підвищувати свою майстерність ". А на думку Володимира Козлова, наявність в концерті моменту змагання дуже подобається глядачам, оскільки вони не просто спостерігають за тим, що відбувається на сцені, а стають учасниками дійства нарівні з музикантами.

Віталій і Володимир знайомі ще зі студентських років. Обидва вони навчалися в Харківській консерваторії, та й улюблений співак у них один – Дмитро Хворостовський. Щоправда, того рокук, коли Віталій став студентом консерваторії Володимир уже закінчував її, поєднуючи навчання з роботою в оперному театрі і, за словами Віталія Лашко, був прикладом для першокурсників. Єдиний спільний виступ вокалістів відбувся ще в студентські роки. А далі їх творча кар'єра розвивалася паралельно. Обидва вони досягли успіху в багатьох міжнародних і національних конкурсах. Віталій – лауреат і володар Гран-Прі конкурсів Бориса Гмирі, Клавдії Шульженко, Мусліма Магомаєва, Римського-Корсакова та інших. А Володимир - конкурсу «Нові імена України», «Мистецтво XXI століття», конкурсу в м. Лоніго (Італія), м. Фуншал (Португалія) та інших. Також, встигли взяти участь співаки і в музичних телешоу. Віталій учасник - «Велика опера» і «Голос країни», а Володимир - «Зірки в опері».

За 10 років роботи в Харківському національному академічному театрі опери та балету Володимир Козлов проспівав цілий ряд головних баритоновому партій у багатьох популярних і улюблених глядачами оперних постановках, серед яких «Богема» Пуччіні, «Євгеній Онєгін» Чайковського, «Тарас Бульба» Лисенка та багато інших. А ось Віталій Лашко вважає за краще вести концертну діяльність поза системою оперних театрів і філармоній, беручи участь в різних, в тому числі і сольних, творчих проектах. Останній його сольний концерт «Тhe Phantom of the Opera», відбувся на сцені палацу студентів Національного юридичного університету буквально 21 травня.

На своєму спільному концерті Віталій Лашко і Володимир Козлов змагатимуться за симпатії глядачів в двох жанрах – оперному і естрадному. Спочатку, в супроводі МАСО «Слобожанський», виконають оперний репертуар. Обіцяють арії з опер Бізе, Верді, Россіні, Пуччіні, Моцарта, Чайковського та інших. А потім, улюблені глядачами пісні Пахмутової, Бабаджаняна, Таривердієва та інших, а також хіти зарубіжної естради. Співати будуть по черзі, право вибору творів солісти залишають за собою. На концерті публіку чекають не тільки сольні виступи Володимира і Віталія, але і яскраві сценічні дуети. Адже, разом з баритонами на сцену Будинку Алчевських вийде і значна група підтримки. У «команді» Володимира Козлова, крім заслуженого артиста України Олексія Сребницького (тенор), чарівні і талановиті жінки – заслужена артистка України Олена Старикова (сопрано) і лауреат міжнародних конкурсів Юлія Форсюк (сопрано). А Віталію Лашко завоювати симпатії публіки допоможуть не менш яскраві і талановиті лауреати міжнародних конкурсів Лілія Мазоха (сопрано) і Ольга Юріна (сопрано). Такий формат, вважають учасники, зроблять концерт ще більш цікавим, а участь в ньому прекрасної половини людства їх особливо надихає. «В опері баритон традиційно співає партії чоловіків, які відбулися, благородних персонажів. А стають чоловіки такими саме завдяки жінкам» - запевняє Володимир Козлов. А Віталій Лашко стверджує, що для того, щоб виразно співати, потрібен «не лише хороший голос, але і глибоке внутрішнє переживання, вміння відчувати і любити. Саме цьому і вчать нас жінки» .

Нагадаємо, що концерт «Битва баритонів» відбудеться в п'ятницю, 31 травня, в Будинку Алчевських, о 19:00. Наступний виступ МАСО пройде в п'ятницю 7 червня. Це буде концерт «Дунаєвський. Пісня про веселий вітер», на якому відомий мистецтвознавець і автор оригінальних екскурсій по Харкову Максим Розенфельд розповість про життя і творчість Ісаака Дунаєвського, а симфонічний оркестр виконає його твори. Диригент - Юрій Яковенко. Початок о 19:00.

Придбати квитки на концерт можна тут >> або в касcі МАСО «Слобожанський», тел.: 706-17-16, адреса: вул. Жен Мироносиць, 13 (офіс оркестру).

Новости портала «Весь Харьков»