Похудевшая и с кольцом на пальце: как сейчас выглядит Алина Кабаева
Недавно Кабаеву пригласили на один из телеканалов, чтобы она дала свою экспертную оценку Олимпиаде, которая проходила в Токио, и выступлениям российских гимнасток на этих спортивных соревнованиях.
38-летняя Алина Кабаева прокомментировала выступление российской гимнастки на Олимпиаде в Токио
Кабаева предстала на публике в невероятно современном и ярком алом платье. Она выглядит очень стройной, особенно, если сравнивать с тем, как та выглядела ранее.
38-летняя Алина Кабаева прокомментировала выступление российской гимнастки на Олимпиаде в Токио
На данный момент Алина Кабаева относится к спорту косвенно — она имеет должность председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа-Группа".
Кабаева, которая ранее одержала победу на мировой Олимпиаде, погружена в работу.
Поэтому ее пригласили прокомментировать скандал с российской гимнасткой.
"Дина Аверина выступала прекрасно. Все четыре вида она сделала отлично, она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом",
— пояснила Кабаева.
Отметим, ранее Алина Кабаева долгое время не появлялась на публике, поэтому ее комментарий телеканалу стал обсуждаемым в прессе.
Свою личную жизнь Кабаева усердно скрывает от публики. До сих пор никто не знает кто же является ее возлюбленным, и кто подарил ей то кольцо, которое красуется у нее на пальце.
Ходят слухи, что экс-гимнастка и политик воспитывает шестилетнего ребенка.
Источник: 1 Минута