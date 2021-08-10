Похудевшая и с кольцом на пальце: как сейчас выглядит Алина Кабаева

38-летняя Алина Кабаева прокомментировала выступление российской гимнастки на Олимпиаде в Токио

Недавно Кабаеву пригласили на один из телеканалов, чтобы она дала свою экспертную оценку Олимпиаде, которая проходила в Токио, и выступлениям российских гимнасток на этих спортивных соревнованиях.

Кабаева предстала на публике в невероятно современном и ярком алом платье. Она выглядит очень стройной, особенно, если сравнивать с тем, как та выглядела ранее.

38-летняя Алина Кабаева прокомментировала выступление российской гимнастки на Олимпиаде в Токио

На данный момент Алина Кабаева относится к спорту косвенно — она имеет должность председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа-Группа".

Кабаева, которая ранее одержала победу на мировой Олимпиаде, погружена в работу.

Поэтому ее пригласили прокомментировать скандал с российской гимнасткой.

"Дина Аверина выступала прекрасно. Все четыре вида она сделала отлично, она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом",

— пояснила Кабаева.

Отметим, ранее Алина Кабаева долгое время не появлялась на публике, поэтому ее комментарий телеканалу стал обсуждаемым в прессе.

Свою личную жизнь Кабаева усердно скрывает от публики. До сих пор никто не знает кто же является ее возлюбленным, и кто подарил ей то кольцо, которое красуется у нее на пальце.

Ходят слухи, что экс-гимнастка и политик воспитывает шестилетнего ребенка.

Источник: 1 Минута