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Появились первые кадры нового "Терминатора"

Появились первые кадры нового Терминатора

В сети появились первые фото из фильма "Терминатор: Темная судьба".

Напомним, что грядущий проект станет шестым фильмом франшизы и прямым продолжением "Терминатора" и "Терминатора 2: Судный день", не связанным с другими частями.

В главных ролях задействованы звезды предыдущих частей Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон. К ним также присоединились новые актеры: Маккензи Дэвис ( "Черное зеркало") и Диего Бонета ("Рок на века").

Картина выйдет в прокат 31 октября 2019 года.

Появились первые кадры нового Терминатора

Появились первые кадры нового Терминатора

Появились первые кадры нового Терминатора

Появились первые кадры нового Терминатора

Появились первые кадры нового Терминатора

Источник: prm.ua

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Темы: кино

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