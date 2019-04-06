Появились первые кадры нового "Терминатора"

В сети появились первые фото из фильма "Терминатор: Темная судьба".

Напомним, что грядущий проект станет шестым фильмом франшизы и прямым продолжением "Терминатора" и "Терминатора 2: Судный день", не связанным с другими частями.

В главных ролях задействованы звезды предыдущих частей Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон. К ним также присоединились новые актеры: Маккензи Дэвис ( "Черное зеркало") и Диего Бонета ("Рок на века").

Картина выйдет в прокат 31 октября 2019 года.

Источник: prm.ua

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