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Появились первые кадры нового "Терминатора"
В сети появились первые фото из фильма "Терминатор: Темная судьба".
Напомним, что грядущий проект станет шестым фильмом франшизы и прямым продолжением "Терминатора" и "Терминатора 2: Судный день", не связанным с другими частями.
В главных ролях задействованы звезды предыдущих частей Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон. К ним также присоединились новые актеры: Маккензи Дэвис ( "Черное зеркало") и Диего Бонета ("Рок на века").
Картина выйдет в прокат 31 октября 2019 года.
Источник: prm.ua
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