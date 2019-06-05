Появился новый ролик фильма "Король лев": певица Бейонсе озвучила подругу Симбы

На своем YouTube-канале певица Бейонсе опубликовала новый ролик ремейка популярного мультфильма "Король Лев".

Известно, что певица озвучила в новом фильме подругу Симбы - Налу.

Кроме Бейонсе персонажей также озвучивают Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам).

Актер Джеймс Эрл Джонс озвучит отца Симбы Муфаса.

Ранее режиссер нового "Короля Льва" Джон Фавро рассказал, что его картина не будет дословным повторением оригинального мультфильма.

Фильм выйдет в прокат 18 июля 2019 года.

В ноябре 2018 года студия Walt Disney опубликовала тизер фильма "Король лев", который станет римейком одноименного мультфильма 1994 года.

Источник: prm.ua

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