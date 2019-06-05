Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:19
Просмотров: 84

Появился новый ролик фильма "Король лев": певица Бейонсе озвучила подругу Симбы

Появился новый ролик фильма Король лев: певица Бейонсе озвучила подругу Симбы

На своем YouTube-канале певица Бейонсе опубликовала новый ролик ремейка популярного мультфильма "Король Лев".

Известно, что певица озвучила в новом фильме подругу Симбы - Налу.

Кроме Бейонсе персонажей также озвучивают Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам).

Актер Джеймс Эрл Джонс озвучит отца Симбы Муфаса.

Ранее режиссер нового "Короля Льва" Джон Фавро рассказал, что его картина не будет дословным повторением оригинального мультфильма.

Фильм выйдет в прокат 18 июля 2019 года.

В ноябре 2018 года студия Walt Disney опубликовала тизер фильма "Король лев", который станет римейком одноименного мультфильма 1994 года.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: кино, музыка

Читайте ещё:

Лента “Дикий” взяла гран-при кинофестиваля “Молодость”
03.06.2019 10:20    125
Новый альбом Rammstein возглавил чарты сразу в 14 странах
03.06.2019 09:03    1247
"Основна задача – бути поруч": як у Харкові допомагають сиротам з інвалідністю адаптуватися до самостійного життя
03.06.2019 08:44    96
В Украине сняли фильм "Несокрушимые"
02.06.2019 09:57    154
Штучний інтелект вираховує успішність голлівудських фільмів на етапі створення
31.05.2019 12:03    102
Названы лучшие сериалы по версии IMDB, и в тройке лидеров нет "Игры престолов"
29.05.2019 11:33    251
В Харькове прошел международный фестиваль экранных искусств и фотографии
27.05.2019 09:27    118
Студия Lucasfilm готовит новую трилогию "Звездных войн"
26.05.2019 10:58    177
"Однажды в Голливуде": пес из нового фильма Тарантино получил премию Каннского фестиваля
26.05.2019 08:38    160
Російська компанія «Яндекс» купила права на серіал «Слуга народу»
25.05.2019 11:16    252
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 