Пока Дмитрий Комаров не видит: Александра Кучеренко станцевала жгучее танго с Зибровым

Александра Кучеренко ведет рубрику "33 за 3" в утренней программе «Утро в большом городе» на украинском телеканале ICTV, где суть заключается в том, чтобы за три минуты задать 33 вопроса интересному спикеру. В гостях у телеведущей бывают самые известные звезды украинского шоу-бизнеса. Александра Кучеренко уже взяла короткое интервью у Евгения Кошевого, Александра Педана, Оли Поляковой и других известный знаменитостей.

Александра Кучеренко — ведущая рубрики "33 за 3"

Первое в 2021 году интервью Александра решила взять у самого усатого исполнителя Украины — Павла Зиброва. Кроме того, что Зибров ответил на поставленные 33 вопроса за 3 минуты, Кучеренко за это время успела потрогать артиста за усы и даже станцевать с ним танго.

Кучеренко станцевала танго с Зибровым

Напомним, 22-летняя украинская модель, обладательница титула "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко за последние пару лет успела влюбить в себя тысячи поклонников. Девушка стала знаменитой благодаря своему браку с ведущим шоу "Мир наизнанку" Дмитрием Комаровым.

Кучеренко - жена Дмитрия Комарова

Однако сейчас Александра не просто модель и жена Комарова, девушка строит карьеру на телевидении. Кучеренко стала ведущей телепередачи «Звездный спорт» на телеканале ICTV и ведет одну из рубрик в в передаче «Утро в большом городе».

Источник: 1 Минута