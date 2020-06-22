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Пока жена была в туалете: мужчина случайно стал миллионером
Американец разбогател на 500 тысяч долларов, когда его супруга отправилась в дамскую комнату на заправку. Он купил лотерейный билет и мгновенно выиграл. Причем его жена была против, чтобы муж покупал лотерейный билет.
Об этом сообщает BAGNET, ссылаясь на издание UPI.
Мужчина анонимно рассказал, что во время поездки его жене понадобилось в уборную, и они свернули на ближайшую автозаправочную станцию, где он и приобрел лотерейный билет, благодаря которому за считанные минуты стал богатым.
Теперь пара мечтает потратить деньги на путешествия.
Источник: golos.ua/
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