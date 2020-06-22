Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 01:14
Просмотров: 73

Пока жена была в туалете: мужчина случайно стал миллионером

Пока жена была в туалете: мужчина случайно стал миллионером

Американец разбогател на 500 тысяч долларов, когда его супруга отправилась в дамскую комнату на заправку. Он купил лотерейный билет и мгновенно выиграл. Причем его жена была против, чтобы муж покупал лотерейный билет.

Об этом сообщает BAGNET, ссылаясь на издание UPI.

Мужчина анонимно рассказал, что во время поездки его жене понадобилось в уборную, и они свернули на ближайшую автозаправочную станцию, где он и приобрел лотерейный билет, благодаря которому за считанные минуты стал богатым.

Теперь пара мечтает потратить деньги на путешествия.

Источник: golos.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: выигрыш

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 