Пока жена была в туалете: мужчина случайно стал миллионером

Американец разбогател на 500 тысяч долларов, когда его супруга отправилась в дамскую комнату на заправку. Он купил лотерейный билет и мгновенно выиграл. Причем его жена была против, чтобы муж покупал лотерейный билет.

Об этом сообщает BAGNET, ссылаясь на издание UPI.

Мужчина анонимно рассказал, что во время поездки его жене понадобилось в уборную, и они свернули на ближайшую автозаправочную станцию, где он и приобрел лотерейный билет, благодаря которому за считанные минуты стал богатым.

Теперь пара мечтает потратить деньги на путешествия.

Источник: golos.ua/

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