Пока Осадчая отдыхает в гримёрке, Юрий Горбунов прижался к красотке Дорофеевой

Юрий Горбунов, который является известным ведущим различных шоу показал Надю Дорофееву. Рядом стоял Дмитрий Монатик. Это было на шоу "Голос країни".

7 февраля состоялся новый эфир этого популярной программы. Перед его открытием Юрий Горбунов выложил в соцсети харизматичным фото, который он снял на съемной площадке.

"Свет прожекторов уже включен! Сегодня, очередной эпизод слепых прослушиваний! К кому же сегодня развернутся тренерские кресла?", - было написано Юрием Горбуновым под фотографией.

На фотографии Юрий Горбунов с двумя наставниками шоу, которые являются Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик.

На этом выпуске Юрий в светло-голубом костюме. Отличительной изюминкой его образа, явилась шляпа с широкими полями.

Надя Дорофеева оделась в черные тона. Короткий топик был прикрыт пиджаком. Дополняло ее образ шляпа с кокетливой вуалью и темной губной помадой.

Поклонниками сразу было оставлены в соцсетях комментарии. Ими было подмечено, как выглядит Юрий Горбунов. Также поклонники с нетерпением ожидают показа.

Они прокомментировали их таким образом: что необходимо обязательно это посмотреть, что они сильно ожидают этого и что самое главное - Юрий Горбунов из них всех больше всего похож на тренера.

Раньше была информация, что супругой Юрия Горбунова Катей Осадчей было анонсировано новый сезон шоу "Світське життя".

Она показала, какие гости будут на ее студии. Основным человеком на программе стал Дмитрий Монатик, который является коллегой, другом и музыкантом Кати Осадчей.

Источник: 1 Минута