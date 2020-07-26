Покататися на велосипеді з квадратними колесами, вирушити в космічну подорож та побачити 60-кілограмовий кристал можна буде у першому інтерактивному музеї науки вже восени

Восени цього року в Києві на площах Національного комплексу “Експоцентр України” (ВДНГ) буде відкрито перший інтерактивний простір “Музей науки”. На відвідувачів чекатиме понад 120 інтерактивних експонатів та інсталяцій. Тут можна буде покататися на велосипеді з квадратними колесами, вирушити в космічну подорож, побачити двометрову голограму та 60-кілограмовий кристал, скласти з атомів воду та сіль у доповненій реальності, дізнатися, як побудований організм людини та багато інших наукових цікавинок.

“Музей науки” створений Малою академією наук України в колаборації з агенцією Gres Todorchuk і за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Концепцію проєкту організатори описують одним словом – “спектр”. Спектр наук, відкриттів і вражень: від запуску блискавки в котушці Тесли та керування роборукою до можливості побачити власний голос, потрапити всередину гігантської мушлі та в дзеркальний тунель з оптичною ілюзією. Окрема зона простору буде присвячена українським ученим. Найбільший за розміром експонат музею – це скляна стеля, яка змінює колір, коли відвідувачі вводять на планшетах правильні відповіді на питання зі сфери науки.

“Інтерактивний простір – ще один наш крок до популяризації науки. Частина експозиції мобільна. В наших планах – експонувати її в інших містах і, зрештою, створити такі музеї по всій країні. В «Музеї науки» ми намагаємося, перш за все, зацікавити, оживити беземоційні терміни з підручників, перетворивши їх на об’єкти й інсталяції, показуємо, як формули та закони працюють у повсякденному житті. А всіх юних відвідувачів, які хочуть знати більше, одразу запрошуємо до тематичних гуртків на поглиблене вивчення тієї чи іншої науки”, – розповідає директор МАНУ Оксен Лісовий.

Над експозицією, що складається з 7 блоків, працювали команди з України, Канади, США, Польщі та Швеції. Зокрема, буде представлена виставка “Дивна матерія” канадського Ontario Science Center, одного з найвідоміших наукових і дослідних центрів світу. Виставки “Великі винаходи”, “Людина”, “Акустика” та “Оптика” розроблені спеціально для “Музею науки” польською компанією Strong Interactions, команда якої працювала над створенням знаменитого Центру науки “Коперник” у Варшаві. А один із ключових експонатів приїхав до Києва з Музею математики в Нью-Йорку. Це трицикл із квадратними колесами, таких у світі всього чотири.

Символічно, що проєкт відкривається в ревіталізованому павільйоні “Наука” на ВДНГ. Побудований у 1958-му для проведення наукових виставок, сьогодні простір знову відчиняє свої двері всім, кому цікаво, як влаштований світ.

Над айдентикою проєкту працювала агенція Fedoriv, архітектуру павільйону створювала команда MONO Architects. Партнером стала компанія “Фармак”.

Під час карантину в просторі передбачено посилені заходи безпеки, рекомендовані МОЗ, а саме: вхід у масках, обмеження кількості відвідувачів завдяки завчасному придбанню квитків із фіксованим часом, дезінфекція інтерактивних елементів експонатів й інших поверхонь.

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У Малій академії наук навчаються понад 150 000 дітей з усієї України. За останні півтора року українські юні науковці вибороли 80 нагород у найпрестижніших міжнародних наукових олімпіадах і конкурсах. Велика амбіція МАНУ – виховати нову плеяду українських фахівців і повернути Україну на карту провідних наукових країн світу.

Нагадуємо, що 2020-2021 навчальний рік проголошено Роком математики в Україні.

Источник: mon.gov.ua

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