Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:11
Просмотров: 22

Поклонники Адель в ожидании выпуска ее нового альбома!

Поклонники Адель в ожидании выпуска ее нового альбома!

Поклонники поймали интересную находку на странице Адель в «YouTube». Многие интерпретируют это как маяк надежды, наряду с большим количеством доказательств, чтобы полагать, что певица выходит из своего почти пятилетнего перерыва в музыке!

Как сказала бы Адель «Привет» — что у нас здесь? Поклонники нашли неожиданную находку на странице 31-летней певицы на ее канале в «YouTube»! Он утверждает, что имеет «13 видео», но последней публичной загрузкой было видео Адель для «Привет» — это видео № 12, загруженное четыре года назад. Поклонники теперь уверены, что секретное видео было недавно загружено (у YouTuberа есть возможность загружать свои видео в частном режиме). «Сегодня на официальном канале Адель на YouTube выложено новое видео. Видео не является общедоступным. # A4, — заявил фанатский аккаунт Twitter @adeledailynet , указав на эту теорию 19 января.

В качестве дополнительного доказательства фан-аккаунт показал, что он проверял количество добавленных видео Адель в течение трех месяцев! «Эти 13 видео были там давно, если я правильно помню, я так думаю», на что @adeledailynet ответила: «Это не так. Мы проверяем каждый день с октября».
У поклонников есть причины полагать, что Адель вернется к музыке в ближайшем будущем. «Адель появляется в рекламе Грэмми после «ожидания неожиданного», — написал фанат, ссылаясь на новый рекламный ролик, выпущенный в преддверии крупнейшего музыкального шоу 26 февраля! Сразу после того, как рекламный ролик советует «ожидать нежданного» в драматической манере, на экране появляется клип Адель, когда она нелепо попросила возобновить свою песню-дань Джорджу Майклу на церемонии вручения премии Грэмми 2017 года. Что ж, можем ли мы ожидать чего-то еще более неожиданного — скажем, нового альбома?
Самая большая подсказка, однако, может быть найдена в интервью с менеджером Адель Джонатаном Дикинсом и ее агентом Люси Дикинс. «Неделя музыки», — сообщила 16 января, что новые записи от Адель следует ожидать уже в 2020 году» на конференции и фестивале Eurosonic Noorderslag. Джонатан бросил фанатам большой намек, добавив: «И чем скорее это произойдет, тем лучше».

Последний альбом Адель, который принес ей пять побед Грэмми, был выпущен в 2015 году! Поклонники, конечно, с нетерпением ждут новинок, и некоторые даже полагали, что ее развод в 2019 году с бывшим мужем, Саймоном Конецки, 45 лет, послужит толчком для появления новой музыки (учитывая бренд душераздирающих песен Адель). «Адель только что рассталась с мужем… новая музыка приходит #АДЕЛЬ», -написал один из фанатов в то время. А теперь мы ждем!
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

229 слов за 30 секунд: Eminem установил новый рекорд по скорости читки рэпа
22.01.2020 09:48    107
Стриминговый сервис Spotify создал плей-лист для скучающих дома животных
17.01.2020 10:16    139
Адель рассказала как похудела на 45 килограммов
12.01.2020 09:32    239
Неожиданно: «Бумбокс» объединил свой хит с романсом на слова Леси Украинки
27.12.2019 12:19    221
В харьковском суде включают Моцарта для создания атмосферы доверия
23.12.2019 08:39    196
Imagine Dragons заявили о временном уходе со сцены
19.12.2019 09:16    168
Джастин Бибер и Селена Гомес выпустят вместе альбом о любви
16.12.2019 09:57    257
Пол Маккартни рассказал, что у него есть "секретный" альбом, который слушает только семья
13.12.2019 08:28    193
Украинская певица спела украинскую народную песню обнаженной
12.12.2019 00:28    1317
Искусственный интеллект закончит 10-ю симфонию Бетховена
10.12.2019 10:02    227
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 