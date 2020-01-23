Поклонники Адель в ожидании выпуска ее нового альбома!

Поклонники поймали интересную находку на странице Адель в «YouTube». Многие интерпретируют это как маяк надежды, наряду с большим количеством доказательств, чтобы полагать, что певица выходит из своего почти пятилетнего перерыва в музыке!

Как сказала бы Адель «Привет» — что у нас здесь? Поклонники нашли неожиданную находку на странице 31-летней певицы на ее канале в «YouTube»! Он утверждает, что имеет «13 видео», но последней публичной загрузкой было видео Адель для «Привет» — это видео № 12, загруженное четыре года назад. Поклонники теперь уверены, что секретное видео было недавно загружено (у YouTuberа есть возможность загружать свои видео в частном режиме). «Сегодня на официальном канале Адель на YouTube выложено новое видео. Видео не является общедоступным. # A4, — заявил фанатский аккаунт Twitter @adeledailynet , указав на эту теорию 19 января.

В качестве дополнительного доказательства фан-аккаунт показал, что он проверял количество добавленных видео Адель в течение трех месяцев! «Эти 13 видео были там давно, если я правильно помню, я так думаю», на что @adeledailynet ответила: «Это не так. Мы проверяем каждый день с октября».

У поклонников есть причины полагать, что Адель вернется к музыке в ближайшем будущем. «Адель появляется в рекламе Грэмми после «ожидания неожиданного», — написал фанат, ссылаясь на новый рекламный ролик, выпущенный в преддверии крупнейшего музыкального шоу 26 февраля! Сразу после того, как рекламный ролик советует «ожидать нежданного» в драматической манере, на экране появляется клип Адель, когда она нелепо попросила возобновить свою песню-дань Джорджу Майклу на церемонии вручения премии Грэмми 2017 года. Что ж, можем ли мы ожидать чего-то еще более неожиданного — скажем, нового альбома?

Самая большая подсказка, однако, может быть найдена в интервью с менеджером Адель Джонатаном Дикинсом и ее агентом Люси Дикинс. «Неделя музыки», — сообщила 16 января, что новые записи от Адель следует ожидать уже в 2020 году» на конференции и фестивале Eurosonic Noorderslag. Джонатан бросил фанатам большой намек, добавив: «И чем скорее это произойдет, тем лучше».

Последний альбом Адель, который принес ей пять побед Грэмми, был выпущен в 2015 году! Поклонники, конечно, с нетерпением ждут новинок, и некоторые даже полагали, что ее развод в 2019 году с бывшим мужем, Саймоном Конецки, 45 лет, послужит толчком для появления новой музыки (учитывая бренд душераздирающих песен Адель). «Адель только что рассталась с мужем… новая музыка приходит #АДЕЛЬ», -написал один из фанатов в то время. А теперь мы ждем!

Источник: Новости Ю

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