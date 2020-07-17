Покоряют сердца: знаки зодиака с сильной энергетикой

Существуют знаки зодиака, которые обладают мощной энергией. Она помогает им при решении важных жизненных проблем. Астрологи уверяют, что многое зависит от стихии, под которыми данные знаки зодиака родились.

Сильные знаки зодиака среди стихии Огня

Овен

Люди, которые родились под данным знаком зодиака умные, талантливые личности обладают мощной и разрушительной энергетикой. Порой перестают контролировать сои эмоции и даже безобидные слова в адрес обидчика может стать проклятием.

Лев

Представители данного знака зодиака талантливые, уверенные в себе личности, с ними порой бывает интересно проводить время. Энергия более контролируемая и созидательная. С лёгкостью добиваются своей цели в жизни, их душа и сердце порой бывают ранимыми. Львы обладают прекрасной защитой от всех невзгод.

Стрелец

Обладают позитивной и созидательной энергетикой. Одни из самых миролюбивых и добрых среди огненной стихии. Редко когда делают кому-то больно. Всю свою энергетику направляют в мирное русло. Стрельцы обладают интересным талантом, знают, как привлечь внимание многих людей. Они знают, как наладить отношение с окружающими людьми, и как жить в мире и в достатку.

Сильные знаки зодиака среди стихии Земли

Энергетика у данной стихии – спокойная, уравновешенная и интересная. Не столь сильная и опасная как у Огненной.

Телец

Представители данного знака зодиака обладают сильной и яркой энергетикой, помогающая Тельцам двигаться в перёд и решать многочисленные жизненные проблемы. Всегда добиваются своей цели, редко сходят из жизненного пути.

Активные, трудолюбивые и уверенные в себе личности. Тельцы миролюбивые, но если им нанести серьёзную обиду, может последовать ответная реакция. Обладают способностью предсказывать будущее.

Козерог

Энергетика у представителей данного знака зодиака не столь сильная как кажется на первый взгляд. Они активные, трудолюбивые и любознательные личности. С ними порой интересно общаться и узнавать что-то новое и интересное в жизни. Обладают плохим глазом, могут обидеться за сказанные в их адрес негативные слова.

Дева

Люди, которые родились под данным знаком зодиака уверенные в себе личности. С ними порой интересно общаться и проводить время. Их жизнь насыщенная и разнообразная. Обладают хорошей защитой от разных невзгод.

Сильные знаки зодиака среди стихии Воды

Мощная стихия, помогающая решить проблемы в жизни каждого человека. Много людей обладающие экстрасенсорными возможностями рождены под данной стихией.

Рыбы

Энергия у людей не сильная, часто их заманивают в ловушку энергетические вампиры. Не могут сглазить человека. Рыбы способны интуитивно ощутить выгодные для них предложения, в которых могут достичь больших успехов.

Рак

Обладают намного опасной энергетикой нежели Рыбы. Имеют сильный энергетический потенциал, который помогает в жизни. Редко занимаются подкаладми и проклятием.

Скорпион

Один из самых сильных знаков зодиака среди водной стихии. Мстительная личность, сделает больно, если им перейти дорогу или нагрубить. Весь негатив обидчика отправляют в его адрес. Скорпионы могут прочесть мысли человека, обладают сверхспособностями.

Сильные знаки зодиака среди стихии Воздуха

Один из самых добрых среди всех звездных стихий, несут в себе энергию, которая помогает в жизни. Направляют её только в мирных целях, не несёт разрушающую силу.

Близнецы

Лёгкий и светлый знак зодиака, обладающий хитринкой. Лёгкие в общении, знают, как обратить на себя внимание. Редко питаются энергетикой других людей. С ним никогда не бывает скучно. Умные, интересные и честные личности. Не обманывают, говорят то что думают.

Водолей

Часто занимаются собой и собственным развитием. С такими людьми порой бывает очень интересно. В них хорошо развита интуиция. Не опускаются к тому, чтобы проклясть человека. Не манипулируют людьми ради своей выгоды. Обладают силой, которая помогает увидеть будущее.

Весы

Один из самых мощных знаков зодиака среди воздушной стихии. С ними бывает нелегко, они активные и трудолюбивые личности. Под Весами рождаются настоящие гении. Способны принести в этот мир красоту, могут поделиться собственной энергией и это делает их счастливыми.



Источник: Новости Ю

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