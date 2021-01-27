Полента и грибной пирог: необычный рецепт вегетарианского блюда с сыром и грибами

Ингредиенты

Это симпатичное вегетарианское блюдо сделано из сырной поленты быстрого приготовления с грибами, моцареллой, рукколой и бальзамическим уксусом.

25 г сливочного масла, плюс дополнительно для смазки.

850 мл овощного бульона.

200 г поленты быстрого приготовления.

50 г тертого пармезана (или его вегетарианской альтернативы).

2 веточки розмарина, мелко нарезанные листья.

500 г каштанов, разрезанных пополам.

Небольшой пучок тимьяна, только листья.

2 столовые ложки оливкового масла.

125 г шариков моцареллы, сушеные.

1 чайная ложка бальзамического уксуса.

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Смажьте и выстелите большой противень пергаментом для выпечки. Доведите бульон до кипения в большой кастрюле, затем медленно влейте поленту, все время помешивая. Доведите до кипения и готовьте в течение 8 минут, непрерывно взбивая. Снимите с огня и добавьте сыр, масло, розмарин и много приправ. Выложите поленту на выстланный противень и запекайте 30 мин.

Шаг 2

Тем временем смешайте грибы с тимьяном и приправой. Нагрейте немного масла на большой сковороде и обжарьте грибы парой порций до золотистого цвета. Разорвите моцареллу на кусочки и промокните кухонной бумагой. Сверху на запеченную поленту выложите грибы и моцареллу, затем запекайте еще 10 минут или пока сыр не расплавится и не начнет пузыриться. Посыпать тарт рукколой и сбрызнуть бальзамическим уксусом.

Источник: 1 Минута