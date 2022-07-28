Полезные аксессуары для смартфонов - ТОП-8

Современного человека сложно представить без смартфона. По этой причине в мире появляется огромное количество разнообразных аксессуаров к этому незаменимому атрибуту. Они дают удобство и большие возможности.

Нижеперечисленные аксессуары подойдут, если вы приобрели лучшие смартфоны до 10 000 грн.

1. Зарядный кабель с магнитом

Кабель оснащен штекером-магнитом и коннектором. В разъем телефона коннектор вставляется один раз. Чтобы зарядить устройство, необходимо приблизить штекер к коннектору, и произойдет соединение. Переходник крепится в разъеме прочно.

Необходимость каждый раз вытаскивать его, разнашивая разъем, отпадает. Кроме того, он становится заглушкой и оберегает разъем от загрязнений пылью и мелким мусором.

2. Попсокет

Небольшой диск, клеящийся на заднюю часть телефона, имеет массу преимуществ. Его можно удобно сжать пальцами, уменьшая риск выронить скользкий смартфон из рук, или, вытащив на два уровня, использовать в качестве подставки. И не самая очевидная функция: смартфон с попсокетом легко поднять со стола.

3. Объектив

Макро объектив придает максимально широкий угол обзора камере. Фотография, сделанная с ним, имеет особый колорит. Объектив дает возможность погрузиться в завораживающий мир микрофотографии. Кроме того, он прекрасно выполняет роль лупы.

4. Кольцо для селфи

Фронтальная камера на современных смартфонах редко имеет хорошую вспышку, поэтому сделать качественное селфи в плохо освещенных местах сложно. Кольцо, словно уменьшенная лампа, избавляет снимок от теней и контраста. Оно легко крепится на любой телефон и не занимает много места.

5. Антишпионское стекло

В данном стекле вклеена оптическая пленка. Из-за нее изображение телефона видно только под прямым углом, а взглядам со стороны доступен лишь темный экран. Это стекло помогает сохранять конфиденциальность в общественных местах и избавляет от внимания изображенное на экране.

6. Водонепроницаемый чехол

Дешевый, но очень важный аксессуар для любых ситуаций. Поход на пляж или в аквапарк всегда сопровождается проблемой: куда деть телефон? С помощью чехла его можно брать с собой, вешая на руку, а чувствительность никуда не исчезает.

7. Увеличительное стекло

Телефон ставится на подставку, а увеличительное стекло в точности отражает изображение. Идеально подходит для просмотров фильмов, если на маленьком экране телефона смотреть неудобно.

8. Чехол на руку

Телефон вставляется в чехол и легко крепится на руку. Он надежно держится креплением и прекрасно подходит для бега. Нет проблемы вставить в разъем проводные наушники, поскольку держать смартфон в руке больше нет нужды.