Полезный и веселый уикенд в Харькове

Харьков – город возможностей. Это кузница, в горниле которой куют наиболее талантливых людей. Звучит довольно громко, но на деле так и есть, ведь в Харькове огромное количество продвинутых ВУЗов и училищ, предоставляющих возможность получить как среднее специальное, так и высшее образование по любым направлениям.

Именно поэтому в городе так много студентов, молодых художников, перспективных ученых и писателей. Здесь всегда можно провести время интересно и с пользой. Достаточно лишь изучить афишу мероприятий Харькова и выбрать что-нибудь себе по душе.

Всем любителям качественной украинской музыки стоит обратить внимание на 7 июня. В этот день на стадионе Металлист пройдет концерт «Антитіла. HELLO ТУР», посвященный 10-летию группы. Вы сможете одними из первых насладиться шикарными композициями из нового альбома и вживую посмотреть на кумиров. Если повезет – возьмете автограф или сделаете совместное селфи.

А вот еще несколько событий, на которые стоит обратить внимание:

- MATRANG (6 июля)

- Shortparis (9 июня)

- Луна (10 августа)

- Rotting Christ (15 сентября)

Последний пункт достоин особого внимания, если вы любите хардкорный блэк металл. Группа Rotting Christ давно заняла почетное место на аллее славы экстремального металла. В Харькове такие концерты проходят крайне редко, так что не упустите шанс!

Мероприятия для развития детей

Подрастающее поколение также заслуживает внимания, поэтому и для них есть небольшая подборка мероприятий, которые простимулируют заниматься саморазвитием, и где малышам обязательно расскажут множество интересных вещей о нашем мире:

1. KINDOLEND. 1 июня в ЛЕТОПАРКЕ пройдет масштабный фестиваль, где будут призы, интересные конкурсы, прыжки на батуте, возможность сделать аквагрим, мастер-классы для подрастающего поколения и даже цирковые представления. Это прекрасная возможность на один день подарить ребенку настоящую сказку.

2. Спектакль «Снежная королева» для детей младшей школы. В Театре кукол 6 и 7 июня будет проходить спектакль по мотивам классического произведения Ганса Христиана Андерсена. Автор вложил в произведение множество символов и идей. В частности, сказка учит, что нельзя подчиняться силе жестоких обстоятельств и других людей, что никогда не стоит сдаваться, и обязательно нужно бороться до самого конца за то, во что веришь.

3. «Ежик в тумане». Спектакль будет проходить в том же Театре кукол на пл. Конституции. Многие взрослые и так прекрасно помнят, о чем сказка «Ежик в тумане» и насколько мощный воспитательный потенциал она в себе таит. Сказка учит любить природу во всех ее проявлениях, но также намекает, что не все красивое безопасно. Она учит дорожить природой и ценить ее, учит находить красивое в самых неожиданных местах. Это одна из самых полезных историй для подрастающего поколения, так что обязательно заказывайте билеты, пока они еще есть.

Кроме того, в Харькове работает масштабный проект под названием «Франсильвания». Это маленькая страна, где дети всех возрастов могут получить свой паспорт, познакомиться с разнообразными профессиями, повеселиться и даже начать собственную карьеру! Это небольшое детское государство площадью 2500 кв. м, в котором возможно все. Посетив несколько раз «Франсильванию», ребенок может обзавестись мечтой: кем он хочет стать, когда вырастет. А кроме того, он сможет найти новых друзей, узнать массу интересных вещей о мире взрослых и просто повеселиться от души.

Никогда не забывайте о том, что ребенок постоянно растет и развивается, ему в этом мире многие вещи незнакомы. Задача любящих родителей – познакомить малыша с миром так, чтобы это пошло ему на пользу в будущем. Не подведите этот мир и воспитывайте детей с умом!

Новости портала «Весь Харьков»