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Полторы тысячи детей отправятся в этом году на оздоровление

Полторы тысячи детей отправятся в этом году на оздоровление

В ближайшие дни на оздоровление будут отправлены более 1500 детей в лагеря в Карпатах и на побережье Черного и Азовского морей.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на заместителя губернатора Анатолия Бабичева.

По его словам, в 2019 году на оздоровление детей  выделено почти 58 миллионов гривен. Планируется отправить на отдых около 240 тысяч детей. Наибольшее внимание, как всегда, - социально незащищенным категориям. Спортсменам, победителям конкурсов, фестивалей и олимпиад.

Отметим, что первые школьники уже отправились на оздоровление в Одессу. Анатолий Бабичев пожелал ребятам хорошего отдыха и ярких впечатлений. 

Агентство Телевидения Новости

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