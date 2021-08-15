Полуодетый муж Наташи Королевой Тарзан рассказал, как рисовал портреты на заказ

Сергей Глушко рассказал, что когда был ребенком, учился в художественной школе

Как оказалось, Тарзан, он же Сергей Глушко очень хорошо рисует. Поэтому поклонникам стало интересно, где он этому научился. Мужчина записал видео, и опубликовал его в социальной сети Инстаграм. На видео Тарзана видно только по плечи, но уже можно сделать вывод, что мужчина не одет. Он без футболки лежит на диване у себя дома. Хотя такому его появлению на публику явно никто не удивлен — его редко можно запечатлеть в одежде.

Больше художественного образования он не получал. Но это вовсе не мешает ему красиво рисовать. А во времена учебы в военной академии рисовал портреты на заказ — заказывали, в основном, курсанты, которые хотели как-то удивить своих возлюбленных.

"Я просто с детства очень любил рисовать",

— добавил муж Наташи Королевой в своем видеообращении к поклонникам.

Вот что в комментариях к видео Глушко пишут поклонники:

Сергей, Вы - талант!!! Желаю, чтобы вдохновение приходило к Вам как можно чаще и Вы радовали нас своим творчеством

Конечно нравится, торого Тарзана нет, я вообще бы скульптуру Тарзана изваяла и мы могли бы покупать и украшать интерьеры. У меня на трассе Венера и Давид. Во я Флоренции купила. Я кстати это серьёзно.

Ой , Сергей , не останавливайтесь !!! хотите чаще !! работы бесподобные !

Серёга.привет! Напомню тебе наш класс в худ.школе))) Вспомни,какие мы молодые

Ваши картины очень классные. Вы настоящий талант!!! Творите

Источник: 1 Минута