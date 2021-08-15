15.08.2021 21:28
Просмотров: 146
Полуодетый муж Наташи Королевой Тарзан рассказал, как рисовал портреты на заказ
Как оказалось, Тарзан, он же Сергей Глушко очень хорошо рисует. Поэтому поклонникам стало интересно, где он этому научился. Мужчина записал видео, и опубликовал его в социальной сети Инстаграм. На видео Тарзана видно только по плечи, но уже можно сделать вывод, что мужчина не одет. Он без футболки лежит на диване у себя дома. Хотя такому его появлению на публику явно никто не удивлен — его редко можно запечатлеть в одежде.
Сергей Глушко рассказал, что когда был ребенком, учился в художественной школе
Больше художественного образования он не получал. Но это вовсе не мешает ему красиво рисовать. А во времена учебы в военной академии рисовал портреты на заказ — заказывали, в основном, курсанты, которые хотели как-то удивить своих возлюбленных.
"Я просто с детства очень любил рисовать",
— добавил муж Наташи Королевой в своем видеообращении к поклонникам.
Вот что в комментариях к видео Глушко пишут поклонники:
- Сергей, Вы - талант!!! Желаю, чтобы вдохновение приходило к Вам как можно чаще и Вы радовали нас своим творчеством
- Конечно нравится, торого Тарзана нет, я вообще бы скульптуру Тарзана изваяла и мы могли бы покупать и украшать интерьеры. У меня на трассе Венера и Давид. Во я Флоренции купила. Я кстати это серьёзно.
- Ой , Сергей , не останавливайтесь !!! хотите чаще !! работы бесподобные !
- Серёга.привет! Напомню тебе наш класс в худ.школе))) Вспомни,какие мы молодые
- Ваши картины очень классные. Вы настоящий талант!!! Творите
Источник: 1 Минута
Загрузка...