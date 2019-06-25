Понад 25 тисяч людей на 60-ти концертних майданчиках зібрав День музики в Харкові. І близько 250 людей заспівали в святковому МЕГАхорі

Всесвітній День музики, котрий у Харкові відбувається вже вшосте, цьогоріч, за підрахунками організаторів, зібрав від 25 до 27 тисяч людей. Цього року свято вийшло за межі центру, захопивши сім житлових районів, в які не часто «доїжджають» культурні події: Павлове Поле, Холодна Гора, Нові Дома, Салтівка, Одеська, Олексіївка та завод Малишева. Організатори відзначають: хочуть, аби в місті не було місць, позбавлених музики, і прагнуть допомагати розвитку добросусідства.

Різноформатні концерти, перформанси, танцювальні майстер-класи, лекції та кінопокази розташувалися більш як на 60 майданчиках – переважно просто неба. Для артистів це можливість виступити у незвичайних місцях та розширити аудиторію, для слухачів — знайомство з містом і з новою для себе музикою: від джазу, хіп-хопу, панк-року – до середньовічних мотивів. Більшість музикантів та інших митців – із Харкова, але були й гості з Києва, Львова, Краматорська, Сєвєродонецька, Одеси, Краснокутська, Дніпра та навіть із Франції, де й зародився День Музики.

Вхід на всі заходи традиційно був вільним.

Аліна Ханбабаєва, співзасновниця «Культурної Аѓенції ∀», яка робить Дні Музики в Харкові, говорить, що День музики – не лише «про музику», а ще й про об'єднання, добросусідство, розбудову спільнот, відкриття цікавих місць і взагалі – повернення собі права на місто. Та сама думка, про право на місто, звучить і в багатьох коментарях відвідувачів свята у соціальних мережах. «Той рідкісний випадок, коли я можу назвати це місто своїм, коли я його відчуваю, розумію та дихаю разом із ним», – відзначила в своєму пості співзасновниця медіапроекту «Накипіло» Наталя Курдюкова.

Втіленням об’єднання навколо спільної ідеї цього року стала акція «МЕГАхор», ініційована Хором Самотніх Сердець Сержанта Пеппера. Музиканти запросили всіх охочих приєднатися для спільного виконання на «Дні Музики» пісні SunSay «Благодари». Для участі в акції зареєструвалися понад 200 людей, разом із музикантами хору – 250.

Керівниця хору, Анна Мінакова запозичила ідею відкритого виступу у канадського «Хор!Хор!Хор!»: «Два роки тому мене запросили прочитати лекцію на «Дні Музики», і я придумала тему «Хор як інструмент магічної комунікації». Шукаючи матеріал, виявила канадську відкриту групу, до якої може приєднатися будь-хто. Їх виступи збирають по дві-три тисячі учасників. І я подумала — чому б у Харкові не спробувати створити щось схоже? Спільне створення чогось — це ідея, на яку спирається «День Музики», коли все місто спочатку збирає гроші, а потім виходить на вулиці і стає чуйним, живим та музичним».

Важливою подією став і музичний нетворкінг просто неба – джем-сцена, що розташувалася на Схід OPERA просто неба Stage: тут зібралися не лише музиканти з різних міст, а й арт-директори клубів, студій звукозапису та різні культурні діячі. Цей формат організатори планують зробити регулярним. Олексій Мащиць, директор фестивалю «День Музики в Харкові», розповідає: «На джем-сцені музиканти з різних міст України імпровізували разом, знаходили нові звуки, тренуючи музичну фантазію, налагоджували професійні зв’язки. Глядачам же бути свідком народження нової музики просто неба — це ніби таїнство, яке ми робимо доступним».

За шість років існування День Музики змінив і ставлення до безкоштовних опен-ейрів «класичних» музикантів та став підтримкою змін у культурних інституціях. Так, уже другий рік поспіль, партнером проекту є Схід OPERA, і не лише як локація. Цього року музиканти харківського оперного театру давали концерти, в тому числі, у житлових масивах. Карина Клементовська, вокалістка Схід Опера Ensemble, розповідає: «Зараз ми намагаємося робити альтернативу, показати, що опера – це не голова, яка співає. Опера може бути включена в життя міста». Доєднався до Дня музики і Харківський художній музей, зробивши майданчик як всередині, так і в дворі музею. І вже далеко не вперше одна з найпопулярніших локацій – у ЛітМузеї, орієнтованому на розбудову спільноти.

Думку про відкриття нової музики підтверджують і глядачі. Наприклад, фотограф Олександр Осипов, що народився й виріс у Харкові, говорить: «День музики розвиває смаки людей. Програма складена так, що допомагає відкривати нових виконавців. У Харкові мало майданчиків для виступів, а ті, які є, – або маленькі, або попсові, або з поганим звуком. Можливо, завдяки Дню музики і медіа можна привернути увагу до нестачі в місті професійних майданчиків».

Нагадаємо, «День музики в Харкові» — частина всесвітнього фестивалю Fête de la Musique, який проходить щороку 21 червня. Фестиваль з'явився в Парижі в 1982 році, а вже в 1985-му отримав міжнародний статус. Зараз його відзначають більш ніж в 1 000 міст 120 країн, від Франції та Німеччини до Коста-Ріки і Китаю. Останні шість років — і в Харкові.

Фото - Євген Маслов.

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