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Последнее дело братьев Винчестеров: сериал "Сверхъестественное" завершится в 2020 году

Последнее дело братьев Винчестеров: сериал Сверхъестественное завершится в 2020 году

Актеры сериала "Сверхъестественное" объявили об окончании сериала на пятнадцатом сезоне. Дженсен Эклс, Джаред Падалеки и Миша Коллинс записали специальное обращение к фанатам в Instagram.

"Прежде всего мы хотели бы поблагодарить всех людей, которые помогали в создании шоу, причем как перед камерой, так и за ней. Для нас это был очень важный опыт. Поддержка, которую мы получили от Warner Bros Television и The CW, оказалась невероятной . Мы особенно благодарны Дженсену, Джареду и Мише за то, что они сделали это путешествие настолько особенным. Теперь нам важно подарить любимым персонажам то прощание, которое они заслуживают ", - так прокомментировали новость исполнительные продюсеры сериала Роберт Сингер и Эндрю Дуббо.

Последние двадцать серий выйдут в 2020 году. "Сверхъестественное" выходит на кабельном канале CW с 2005 года и насчитывает 327 серий. Это делает шоу более долгоиграющим на американском телевидении в жанре мистической и научной фантастики.

Сериал рассказывает о приключениях братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые расследуют паронормальные явления и борются с порождениями зла на территории Соединенных Штатов.

Источник: prm.ua

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Темы: кино

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