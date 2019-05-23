Последний звонок в Харькове: школьников приглашают на пенное шоу

В парке Горького также состоится дискотека и показ лирической комедии под открытым небом

24 мая в харьковском парке Горького пройдет торжественное празднование окончания учебного года и начала летних каникул. Программу мероприятия опубликовала пресс-служба коммунального предприятия.

С 12:00 на главной сцене начнутся развлекательные мероприятия для младших классов и конкурсы с мимами. Спустя 3,5 часа гостей парка ждет масштабное пенное шоу, во время которого для школьников и выпускников будут играть миксы современных хитов. Продолжится праздник молодежной программой, а также выступлениями выпускников Харьковской городской академии культуры и группы "Молодость". Кульминацией вечера станет дискотека с PJ-поддержкой.

Кроме того, в пятницу в парке Горького покажут кино под открытым небом. В 20:30 на аллее за озером зрители смогут увидеть снятую еще в 1957 году лирическую комедию "Забавная мордашка". В главной роли здесь снялась обладательница Оскара Одри Хэпберн.

Источник: newsroom.kh.ua

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