Постаревший Сергей Безруков в образе Саши Белого из “Бригады” снялся в новом клипе Тимати, Джигана и Егора Крида

После того, как артисты ушли из Блек Стар, они долгое время отказывались от выступлений и комментирования своей дальнейшей деятельности. Однако сейчас они выпустили клип на песню “Роллс Ройс”, и неожиданно для всех пригласили туда Сергея Безрукова. Актер появился в клипе в культовой роли Саши Белого из бригады.

Безруков, Крид, Тимати и Джиган снялись в одном клипе

По сюжету Крид, Тимати и Джиган играют криминальных авторитетов

Безруков, Крид, Тимати и Джиган

Егор был, по задумке, частным киллером, Тимати играл в казино, а скандальный Джиган был обычным охранником в салоне сотовой связи. После своих привычных рабочих дел троица друзей собираются и устраивают облаву конкуренту.

Набив сумки наличными, герои Егора Крида, Тимати и Джигана пытаются поскорее скрыться из города.

Как закончилась вся эта ситуация, смотрите прямо в клипе.

В конце работы неожиданно появляется Безруков в образе Саши Белого. Этот персонаж, который в начале нулевых прославился в бандитском сериале, вызвал у фанатов настоящий фурор.

Источник: 1 Минута