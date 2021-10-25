Посуда со съемной ручкой – плюсы и минусы

Если вы привыкли поддерживать порядок на кухне и придерживаетесь мнения, что каждый ее элемент должен быть максимально практичным, то точно оцените набор посуды Тефаль со съемной ручкой. Это не просто очень качественная и надежная посуда для приготовления пищи на плите и в духовке. Линейка Tefal Ingenio объединяет в себе стильный дизайн, безупречное качество, функциональность и современные инновации для простоты и безопасности готовки. Такая посуда невероятно удобна в использовании благодаря характерным преимуществам, с которыми мы ознакомимся далее.

Съемная ручка – в чем ее основные особенности?

Специальная запатентованная ручка посуды для кухни Ingenio на 100% безопасна. Она может похвастаться максимально крепкой фиксацией к любому предмету из набора посуды, а также простотой крепления и снятия в одно движения. При этом ручка никак не повреждает дорогое покрытие посуды ни внутри, ни снаружи. Набор Тефаль со съемной ручкой благодаря своей долговечности способен заменить обычный набор сковородок и сотейников на вашей кухне.

Преимущества и недостатки посуды со съемной ручкой

Компактное хранение. Каждая хозяйка знает, как сложно компактно хранить кастрюли с ручками, сковородки и прочую посуду с цельным корпусом. Если у вас маленькая кухня и не слишком много места для всего кухонного арсенала, логичнее будет выбрать посуду, которая предусматривает компактное хранение. Именно такой и является посуда Ingenio от Тефаль. Благодаря тому, что съемная ручка универсальна для каждого предмета и хранится отдельно, все сковородки и сотейники можно сложить по принципу матрешки. Весь набор не занимает много места, что очень удобно для хозяек. Универсальное решение. Какая посуда бы вам ни понадобилась на кухне, вы всегда сможете докупить дополнительные предметы из линейки. Съемная ручка подходит к каждому из них и идеально распределяет нагрузку при эксплуатации посуды, что гарантирует надежность хвата и безопасность во время готовки. Готовка в духовке. Многие блюда предполагают запекание в духовке после жарки или тушения на плите. Если при использовании обычной сковороды вам приходится перекладывать содержимое в противень, то с Ingenio можно сразу приступать к запеканию. Весь набор сковородок Tefal можно использовать в духовке благодаря тому, что ручка отстегивается и превращает сковороду в универсальный противень. Простота ухода. Можно часто увидеть, как грязь и копоть забивается в соединения ручки и сковороды. Отмыть тщательно стандартную сковородку очень сложно, в особенности если она служит уже не первый год. Вся посуда Тефаль легко очищается от загрязнений, благодаря современному покрытию как внутри, так и снаружи, также за счет того, что ручка отсоединяется и возле нее не скапливается грязь.

Единственным минусом можно назвать то, что, если ручка сломается или повредится, придется купить новую.