Посуда со съемной ручкой – плюсы и минусы
Если вы привыкли поддерживать порядок на кухне и придерживаетесь мнения, что каждый ее элемент должен быть максимально практичным, то точно оцените набор посуды Тефаль со съемной ручкой. Это не просто очень качественная и надежная посуда для приготовления пищи на плите и в духовке. Линейка Tefal Ingenio объединяет в себе стильный дизайн, безупречное качество, функциональность и современные инновации для простоты и безопасности готовки. Такая посуда невероятно удобна в использовании благодаря характерным преимуществам, с которыми мы ознакомимся далее.
Съемная ручка – в чем ее основные особенности?
Специальная запатентованная ручка посуды для кухни Ingenio на 100% безопасна. Она может похвастаться максимально крепкой фиксацией к любому предмету из набора посуды, а также простотой крепления и снятия в одно движения. При этом ручка никак не повреждает дорогое покрытие посуды ни внутри, ни снаружи. Набор Тефаль со съемной ручкой благодаря своей долговечности способен заменить обычный набор сковородок и сотейников на вашей кухне.
Преимущества и недостатки посуды со съемной ручкой
- Компактное хранение. Каждая хозяйка знает, как сложно компактно хранить кастрюли с ручками, сковородки и прочую посуду с цельным корпусом. Если у вас маленькая кухня и не слишком много места для всего кухонного арсенала, логичнее будет выбрать посуду, которая предусматривает компактное хранение. Именно такой и является посуда Ingenio от Тефаль. Благодаря тому, что съемная ручка универсальна для каждого предмета и хранится отдельно, все сковородки и сотейники можно сложить по принципу матрешки. Весь набор не занимает много места, что очень удобно для хозяек.
- Универсальное решение. Какая посуда бы вам ни понадобилась на кухне, вы всегда сможете докупить дополнительные предметы из линейки. Съемная ручка подходит к каждому из них и идеально распределяет нагрузку при эксплуатации посуды, что гарантирует надежность хвата и безопасность во время готовки.
- Готовка в духовке. Многие блюда предполагают запекание в духовке после жарки или тушения на плите. Если при использовании обычной сковороды вам приходится перекладывать содержимое в противень, то с Ingenio можно сразу приступать к запеканию. Весь набор сковородок Tefal можно использовать в духовке благодаря тому, что ручка отстегивается и превращает сковороду в универсальный противень.
- Простота ухода. Можно часто увидеть, как грязь и копоть забивается в соединения ручки и сковороды. Отмыть тщательно стандартную сковородку очень сложно, в особенности если она служит уже не первый год. Вся посуда Тефаль легко очищается от загрязнений, благодаря современному покрытию как внутри, так и снаружи, также за счет того, что ручка отсоединяется и возле нее не скапливается грязь.
Единственным минусом можно назвать то, что, если ручка сломается или повредится, придется купить новую.