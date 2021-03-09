Потап и Настя Каменских публично поссорились на бытовой почве: «Я пашу с утра до вечера”

Настя Каменских является активным пользователем социальных сетей. Знаменитость снимает на камеру и публикует в сеть буквально всю свою жизнь. Недавно Настя опубликовала небольшое видео в своем Инстаграм, где рассказала, что уже много успела сделать, пока ее муж Потап еще спит.

Скриншот Инстаграм-сториз Насти Каменских

"Я уже позанималась, поделала испанский, позавтракала, а Леха только проснулся", — сказала Настя в видео.

Как оказалось, Алексей обиделся на такое высказывание жены и высказал свое мнение.

Скриншот Инстаграм-сториз Насти Каменских

"Вот ты так говоришь, как будто ты одна работаешь в семье. Я пашу с утра до вечера, я первый раз за 2 недели поспал больше 5 часов. Вот как рассказывать, так оно и будет. Никто не поверит уже. Все люди думают, что она его содержит, моет, убирает, стирает, а он только дрыхнет", — возмутился Потап.

Напомним, Потап и Настя Каменских поженились почти 2 года назад, однако их роман длится намного дольше. Вероятно, что именно Каменских стала причиной развода Потапа с Ириной Горовой, с которой он прожил 15 лет в официальном браке. Интересно, что Потап и Настя до последнего скрывали свои отношения и "раскрыли карты" только в день свадьбы. Сейчас же пара не скрывает, а наоборот не стесняясь демонстрируют свои чувства в социальных сетях.

С чего же именно началась любовная история Потапа и Насти, смотрите на YouTube-канале Одна минута:

Источник: 1 Минута