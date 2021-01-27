Потерял 70 процентов зрения: Сергей Бабкин прокомментировал редкую болезнь глаз

Несколько дней назад украинский музыкант Сергей Бабкин поделился со своими поклонниками тревожной новостью — ему поставили серьезный диагноз, который встречается крайне редко. Диагноз звучит так — воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости. В результате этого певец уже потерял 70% центрального зрения. О симптомах болезни, прогнозах врачей и дальнейшем лечении Сергей рассказал изданию КП в Украине

Сергей Бабкин

По словам Сергея, первые признаки болезни он почувствовал, снимаясь в одном развлекательном шоу. Там он участвовал в конкурсе, по условиям которого он должен пересмотреть своего противника не моргая. Тогда Сергей почувствовал, что глаза побаливают, однако он списал все на невероятное напряжение из конкурса. Следующим "звоночком" стало то, что Сергей заметил, что не может разглядеть мелкий шрифт, хотя раньше проблем со зрением у него никогда не было. Тогда артист и подумал, что пора провериться у врача. Однако поход в больницу отложил коронавирус, которым он заболел вместе с женой.

Сергей Бабкин с женой и детьми

Когда Сергей все же попал к доктору, диагноз был неутешительным. Состояние у Сергея критичное и ему срочно нужно делать операцию.

"Время не в нашу пользу, как сказал врач. Время идет на часы. Нужно действовать крайне быстро.", — признался артист.

Проходить лечение Сергей планирует в Австралии, операция назначена на 5 февраля. По словам артиста, он выбрал австралийскую больницу поскольку в Украине нет нужного лекарства.

По словам Сергея, в настоящее время врачи никаких прогнозов ему не дают, но он верит в лучшее.

"Они не дают прогнозы, но уровень клиники и самого профессора настолько высок, что я спокоен. Знаю, что все будет на высочайшем уровне.", — говорит Бабкин.

Источник: 1 Минута