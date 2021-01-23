Потрясающий и незабываемый пирог с курицей и ветчиной: украсит ваш праздничный стол

Ингредиенты

Это потрясающее центральное блюдо впечатлит слоями орехов, фруктов, курицы и окорока.

1 крупная луковица, нарезанная.

1 столовая ложка сливочного масла, плюс дополнительно для смазки.

1 столовая ложка нарезанного шалфея.

1 чайная ложка молотого булава.

300 г куриного бедра без кожи и костей (около 3).

1 кг вареной ветчины, очищенной от жира и нарезанной толстыми ломтиками.

50 г очищенных фисташек.

50 г клюквы (свежей или замороженной).

50 г кураги, нарезанной кубиками.

3 ст. л. нарезанной петрушки.

Хорошо натереть мускатный орех.

700 г куриной грудки без кожи, разрезанной пополам и салат для подачи (по желанию).

Для выпечки

375 г простой белой муки.

375 г крепкой белой муки.

140 г сливочного масла.

175 г сала.

1 взбитое яйцо.

Для желе

3 листа желатина.

500 мл горячего куриного бульона.

Метод

Шаг 1

Смягчите лук в масле с шалфеем и булавой. Охладите в течение нескольких минут, взбивая куриные бедра и 300 г ветчины в кухонном комбайне до измельчения. Переложите в большую миску и добавьте размягченный лук, фисташки, клюкву, абрикосы и петрушку. Приправить мускатным орехом, большим количеством черного перца и небольшим количеством соли.

Шаг 2

Смажьте глубокую круглую форму 20 см или форму с рыхлым дном, затем выложите пергамент для выпечки. Чтобы приготовить тесто, смешайте муку и 2 ч.л. соли в большой миске, затем сделайте углубление в центре. Положите масло и сало в небольшую кастрюлю с 200 мл воды и очень осторожно растопите. Когда оно растопится, увеличьте огонь, а когда только закипит, вылейте в колодец и перемешайте деревянной ложкой до теста - не беспокойтесь, если останутся кусочки.

Шаг 3

Когда тесто достаточно остынет, месите его в миске, пока тесто не соберется, а затем положите на рабочую поверхность. Отложите третье, завернутое в чистое кухонное полотенце, чтобы оно было как можно более теплым и податливым, а оставшееся тесто быстро раскатайте в большой круг - достаточно большой, чтобы выровнять форму с небольшим выступом.

Шаг 4

Поместите круг в форму, равномерно вдавив в углы и стороны - с ним можно потрудиться. Равномерно покройте основу половиной оставшейся нарезанной ветчины, затем половиной куриных грудок и половиной смеси фарша, плотно прижмите, чтобы упаковать. Повторите то же самое с оставшейся ветчиной и курицей, а затем закругленным куполом из фарша. Сверху поставьте воронку для пирога, если она у вас есть.

Шаг 5

Раскатайте оставшееся тесто в круг, достаточно большой, чтобы легко закрыть пирог, сделав отверстие (если используете воронку для пирога). Смажьте край пирога взбитым яйцом и накройте крышкой из теста. Прежде чем обрезать излишки, нажмите, чтобы закрыть края. Обожмите края между большим и указательным пальцами, чтобы плотно запечатать, затем сделайте небольшое отверстие посередине, чтобы пар выходил (если не использовать воронку для пирога). Смажьте верх пирога большим количеством взбитого яйца.

Шаг 6

Нагрейте духовку до 200C / 180 вентилятор / газ 6. Выпекайте пирог в течение 1 часа. Очень, очень осторожно достаньте пирог из формы, смажьте верх и боковые стороны большим количеством яиц и запекайте еще 30 минут, пока не подрумянится и не станет хрустящей корочкой. Дайте полностью остыть перед охлаждением.

Шаг 7

Чтобы сделать желе, замочите желатин в холодной воде на 5-10 минут до мягкости. Выдавите из желатина лишнюю воду, затем растворите в горячем бульоне. После охлаждения аккуратно влейте в охлажденный пирог через маленькое отверстие, используя воронку, до полного заполнения - возможно, вам не понадобится весь бульон. Охладите пирог в течение нескольких часов. Подавайте с салатом, если хотите.

Источник: 1 Минута