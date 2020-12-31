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Потрясающий мясной салат с черносливом: как удивить и вкусно накормить самых капризных гостей

Потрясающий мясной салат с черносливом: как удивить и вкусно накормить самых капризных гостей

Салат можно подать на одном большом блюде или порционно. Получается невероятно вкусно. Даже самые привередливые гости останутся довольными.

Мясной салат с черносливом

Ингредиенты:

  • Свежие огурцы – 2-3 шт.
  • Ветчина – 300-350 г
  • Лук среднего размера – 2 шт.
  • Вареные яйца – 3-4 шт.
  • Чернослив – 200 г
  • Сыр – 300 г

Для лука:

  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Уксус 9% – 2/3 ст. л.
  • Кипяток

Приготовление

Лук нарезать и замариновать. Просто нужно сложить в миску, добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Оставить на 15 минут.

Свежие огурцы нарезать тонкой соломкой, затем выложить в форму, и смазать майонезом. Это будет первый слой салата. Следующие слои также покрывать майонезом.

Вторым слоем будет ветчина. Ее также нарезать тонкой соломкой.

Затем распределить маринованный лук, жидкость слить, а лук хорошо отжать.

Дальше идет слой из яиц. Их нужно натереть на крупной терке. Сверху можно посолить и поперчить по вкусу.

Чернослив заранее промыть, высушить и нарезать кусочками. Выложить на яйца.

Сверху салат посыпать тертым сыром и готово. Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута

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