Потрясающий мясной салат с черносливом: как удивить и вкусно накормить самых капризных гостей
Салат можно подать на одном большом блюде или порционно. Получается невероятно вкусно. Даже самые привередливые гости останутся довольными.
Мясной салат с черносливом
Ингредиенты:
- Свежие огурцы – 2-3 шт.
- Ветчина – 300-350 г
- Лук среднего размера – 2 шт.
- Вареные яйца – 3-4 шт.
- Чернослив – 200 г
- Сыр – 300 г
Для лука:
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Уксус 9% – 2/3 ст. л.
- Кипяток
Приготовление
Лук нарезать и замариновать. Просто нужно сложить в миску, добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Оставить на 15 минут.
Свежие огурцы нарезать тонкой соломкой, затем выложить в форму, и смазать майонезом. Это будет первый слой салата. Следующие слои также покрывать майонезом.
Вторым слоем будет ветчина. Ее также нарезать тонкой соломкой.
Затем распределить маринованный лук, жидкость слить, а лук хорошо отжать.
Дальше идет слой из яиц. Их нужно натереть на крупной терке. Сверху можно посолить и поперчить по вкусу.
Чернослив заранее промыть, высушить и нарезать кусочками. Выложить на яйца.
Сверху салат посыпать тертым сыром и готово. Приятного аппетита!
Источник: 1 Минута