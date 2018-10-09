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Повзрослевшие и небритые звезды «Гарри Поттера» поделились совместным снимком

Повзрослевшие и небритые звезды «Гарри Поттера» поделились совместным снимком

31-летний актер Том Фелтон опубликовал в Instagram редкий совместный снимок с 29-летним актером Дэниелом Рэдклиффом.

Сильно повзрослевшие, обзаведшиеся морщинками, щетиной и лохматыми прическами, Том Фелтон и Дэниел Рэдклифф совсем не похожи на своих персонажей в экранизациях книг Джоан Роулинг — маленьких волшебников Драко Малфоя и Гарри Поттера. Как выяснилось, артисты встретились практически в театре.
 

Повзрослевшие и небритые звезды «Гарри Поттера» поделились совместным снимком


"Сходите обязательно! Он просто невероятен в спектакле «Длительность жизни как факт», — позвал своих подписчиков Рэдклифф на постановку на Бродвее.

Его фолловеры в ответ выражают полный восторг по поводу фотографии. «Пожалуйста, скажи, что вы где-то вместе снимаетесь», «Мое бедное сердце, вы оба такие милые», «Это фото — само совершенство», — пишут они, ничуть не смущаясь перемен во внешности своих любимцев.
 

Повзрослевшие и небритые звезды «Гарри Поттера» поделились совместным снимком



Весной этого года Фелтон делился общим селфи с другими экс-коллегами по Гарри Поттеру — Мэтью Льюисом, воплотившим на экране Невилла Долгопупса, и Эммой Уотсон, создавшей незабываемый образ отличницы Гермионы Грейнджер.

Источник: showdream.org

 

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