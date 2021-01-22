Позитив и Мишель Андраде стали ведущими “Орла и Решки”: составили конкуренцию Никитюк и Тодоренко

В этом году одно из самых популярных украинских шоу про путешествия "Орел и Решка" празднуют свое 10-летие. Создатели шоу решили юбилейный сезон сделать особенным и на роль ведущих-путешественников пригласить украинских звезд. Зрители смогут увидеть своих любимых артистов вне сцены, в роли обычных туристов. "Фишка" 10 сезона тревел-шоу в том, что в каждом новом выпуске будет новая пара известных артистов и новое красочное направление.

Уже известно, что первый выпуск 10 сезона "Орла и Решка" откроет экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив и украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде. Об этом сообщила пресс-служба Нового канала на официальной странице в Инстаграм.

https://www.instagram.com/p/CKV6RtELy2C/?igshid=8iku0kh0x3xk

"Новый сезон «Орел & Решка. 10 лет » со звездными ведущими. Только представь: десять выпусков, десять пар известных артистов, десять интересных и ярких направлений — и все это в эфире Нового канала уже с 13 февраля. Как ты понял по фото, этот особый сезон откроет пара музыкантов - Мишель Андраде и Позитив.", — сообщает пресс-служба Нового канала.

Напомним, «Орёл и решка» — украинская познавательная телепрограмма о путешествиях. По правилам шоу двое ведущих отправляются в самые разные туристические страны мира. Один из них должен прожить выходные на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на "золотой" карте. Кто из ведущих будет экономить, а кто будет жить на широкую ногу решает монетка, которую они бросают перед каждым путешествием.

Источник: 1 Минута