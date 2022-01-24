Во-вторых, – актерский состав. Главную роль юной, но обедневшей аристократки исполнила дочь Мэрил Стрип, модель и актриса Луиза Джейкобсон. А ее богатых, но консервативных тетушек – героиня "Секса в большом городе" Синтия Никсон и Кристин Барански ("Хорошая жена", "Хорошая борьба"). Также в сериале снялись Кэрри Кун ("Исчезла", "Охотники за привидениями: Наследники"), Морган Спектор ("Подпольная империя", "Родина Рокки"), актриса и певица Дэне Бентон, Джинна Трипплхорн, Таиса Фар Донна Мерфи и т.д.

И в третьих, это очень красивый сериал с роскошными костюмами, декорациями в викторианском стиле и шикарными особняками Нью-Йорка XIX века. Как отметил Феллоуз, тогда все и началось: богачи, сколотившие огромное состояние на железных дорогах, судоходстве, угле и меди, переселились в Нью-Йорк и начали строить дворцы на Пятой авеню. Им хотелось большего и лучшего. Здесь они столкнулись с коренной американской элитой – семьями, приехавшими из Шотландии и Англии 200 или 300 лет назад. Те жили в скромных респектабельных домах на Вашингтон-сквер. И "старый Нью-Йорк" не собирался уступать свою власть вновь прибывшим чужакам.

О чем сериал "Позолоченный век"

Итак, 1882 год, война между Югом и Севером завершена. После смерти отца-генерала Мариан Брук переезжает из провинции в богемный Нью-Йорк к двум богатым родственницам. Тетушки Мариан принадлежат к старой американской аристократии и не хотят принимать тот факт, что мир меняется, а на смену аристократам приходят промышленники. По их мнению, племянница должна вращаться в их кругу, а не общаться с такими безродными выскочками-богатиями, как их соседи – железнодорожным магнатом Джорджем Расселлом и его амбициозной женой. Девушка оказывается в мире роскоши и богатства, жестких правил высшего общества и интриг между "старым" и "новым" миром.

"Позолоченный век" – смотрите онлайн трейлер сериала: