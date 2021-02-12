Правда и мифы о загадочном Витасе: заряжал воду при помощи силы голоса и имел божий дар

Мифы или сверхспособности? Вся правда о певце Витасе

На протяжении долгого времени вокруг Витаса ходило много легенд - некоторая информация была вымыслом, а некоторые факты действительно имели место быть. Мы решили вспомнить о самых распространенных утверждениях про Виталия Грачева (настоящее имя артиста).

Витас на одном из своих концертов в нулевых

Всех будоражил вопрос о невероятно высоком тембре голоса. Ходили мифы об особом устройстве его голосовых связок, о диапазоне его голоса в 5.5 октав, об уникальности голоса вследствие операции на легких, о способности певца останавливать свое сердце.

Витас

Подогревая интерес к своей персоне, Витас никак не комментировал слухи вокруг своего имени. Слухи о компьютерном голосе певец опроверг сам, много раз исполняя песни "вживую", доказывая тем самым свою способность вытягивать высокие ноты.

Витас с дочкой Аллой и сыном Максимом

Профессионалы опровергали сверхспособности Витаса, утверждая, что ни о каких 5 октавах речи не идет и певец, переходя на средние и низкие ноты вовсе перестает петь и переходит на речитатив.

Витас на одном из своих концертов

Однажды в сеть слили запись с одного концерта, где слышно, что артист на самом деле поет в микрофон.

Многих фанатов Витаса эта запись действительно напугала - неужели долгие годы артист их обманывал, и на самом деле до слушателя доносился не настоящий голос, а результат компьютерной обработки?

Источник: 1 Минута