Если вам захотелось настоящего эля, лучший способ удовлетворить свое желание — обратиться в местную крафтовую пивоварню. Но что, если такой в месте вашего проживания нет? Придется довольствоваться покупкой в супермаркете. Если вы хотите остаться удовлетворенным, вам следует полагаться на определенные правила выбора качественного пива IPA.

Не покупайте пиво, длительное время подвергавшееся воздействию света

Когда свет (не только солнечный, но и искусственный, включая светодиодные, флуоресцентные источники света и лампы накаливания) попадает на пиво, фотоны бомбардируют горькие соединения хмеля и разрывают ароматическую молекулу 3-метил-2-бутен-1-тиол. Это означает, что некоторые сорта пива, в частности, IPA, приобретают в результате такого воздействия неприятный привкус.

Обычно чем горче пиво, тем выше в нем содержание хмеля и тем оно более чувствительно к воздействию света. Так что Indian Pale Ale сродни вампирам — они боятся света. Отсюда следует вполне понятный вывод: выбирайте IPA в банках, кегах или коричневом стекле.

Коричневое стекло блокирует 98% световых длин волн, вредящих напитку, у зеленого этот показатель гораздо ниже, 20%, а бесцветное не блокирует световые волны вообще.

Температура хранения важна для IPA

Чем выше температура, тем быстрее происходит окисление, поэтому лучше покупать пиво, хранящееся в пивном холодильнике. Если вы хотите, чтобы ваш Indian Pale Ale имел вкус мандарина и манго, храните пиво в холодном виде, пейте его свежим и держите вдали от света.

Фирменный аромат хмеля, который может варьироваться от освежающих ноток сосны до сладких фруктов, не сохраняется навсегда и быстрее выветривается при более высоких температурах. Хранение IPA в холодном виде замедляет его деградацию.

Типичное пиво, хранящееся в холодном виде, может быть пригодно для питья в течение нескольких месяцев после того, как покинет пивоварню. Именно в таких условиях хранится эль в онлайн-магазине Маудау.

Так что если вы увидите, что упаковка IPA сложена в проходе продуктового магазина, будьте осторожны. Хранящийся при комнатной температуре эль может потерять значительную часть хмелевого аромата и горечи всего за шесть недель.

Эти правила остаются в силе и после покупки

Купив банку Indian Pale Ale, лучше сразу же ее выпить, иначе убрать в холодильник.

Чтобы в полной мере насладиться всеми фруктовыми, цветочными и прочими ароматами IPA, его следует налить в стакан, а не пить из банки или бутылки. Это улучшит вкусовые ощущения от пива.

Не употребляйте его на солнце: в таких условиях оно начинает портиться всего через 10 минут. Правда, продукция известных брендов более устойчива к воздействию лучей, а вот пиво небольших крафтовых пивоварен следует оберегать особенно тщательно.