Правильно ли вы моете посуду? Ошибки при мытье посуды, в том числе правильный порядок ее мытья

Нет ничего более раздражающего, чем обнаружение остатков еды на тарелке после того, как ее вымыли - следуйте этим советам экспертов, чтобы этого не произошло в будущем.

Мытье посуды - это рутинная работа, которая никому не доставляет удовольствия, особенно если вы позволили ей скапливаться.

Но если вам часто приходится снова мыть кастрюли и сковороды, вероятно, вы их все неправильно чистите.

Эксперты поделились наиболее распространенными ошибками, которые вы делаете, и рассказали о том, как их исправить, в том числе о порядке мытья посуды.

Прежде чем начать, вам нужно вложить деньги в пару бархатцев.

Ношение резиновых перчаток позволит вам повысить температуру воды, что поможет убить микробы и разложить жир.

Бактерии могут процветать при более низких температурах, поэтому более горячая вода может убить вредных микробов, а также разрушить жир, придавая вам блестящую и чистую поверхность посуды.

Тщательно поскребите тарелки перед тем, как мыть их.

Если оставить остатки пищи на посуде, это не только забьет слив, но и сделает ненужной чистку, так как вы просто размазываете жир и грязь вокруг тарелки.

Замочите их в горячей мыльной воде, чтобы облегчить мытье.

Использование грязных губок или щеток - еще одна причина, по которой ваши тарелки не остаются чистыми.

Хотя они могут выглядеть чистыми, в них содержится много вредных бактерий, так что вы в конечном итоге просто распространите микробы.

Хорошая уборка предполагает регулярную машинную стирку любых тряпок.

Однако важно иметь не только чистую щетку, но и правильную щетку.

Использование щетки с грубой мочалкой может повредить предметы, сделанные из пластика или чего-либо с тонким рисунком. Вместо этого используйте тряпку.

И вы также можете мыть посуду в неправильном порядке.

Выбрасывать всю грязную посуду в одну раковину - главное запрещение, так как все бактерии и микробы будут распространяться.

Вместо этого начните с мытья мелких предметов, затем кружек и тарелок.

Затем используйте большие тарелки и столовые приборы.

Затем возьмите любые сервировочные тарелки, сковороды и подносы, так как они, как правило, самые грязные.

Источник: 1 Минута