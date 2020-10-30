Сегодня 12:06
Просмотров: 52
Праздничное сырное полено: вкуснейшая намазка в изысканной подаче
Такую намазку надо подавать в виде цельного полена, а нему разные основы: багет, гренки, крекеры или даже крупные чипсы. Каждый сам себе отрезает ломтик сырной смеси.
Что понадобится
- 150 г мягкого сливочного сыра;
- 100 г твердого сыра, натертого на крупной терке;
- 1 стебель зеленого лука;
- половина маленькой банки оливок;
- обжаренных кедровых орешков (если совсем нет, можно взять грецкие);
- 1 ч.л. лимонного сока;
- пару капель острого соуса (соевого, чили, томатного, можно и без него);
- 1 маленький маринованный огурчик;
- половина пучка зелени петрушки;
- молотый перец – щепотка, соли не надо.
Как делать
- Сливочный сыр взбить миксером.
- Все остальные твердые ингредиенты, кроме петрушки) мелко порезать (или пропусить через мясорубку).
- Соединить сыр, полученную крошку, лимонный сок и соус, поперчить, хорошо вымешать, выбить весь воздух.
- С помощью пищевой пленки (или обычного пакета) сформировать полено.
- Открыть, присыпать измельченной петрушкой и замотать обратно. Поместить в холодильник до подачи.
Кроме петрушки, можно еще обвалять в толченых орешках (как на фото начале статьи).
Источник: 1 Минута
Загрузка...