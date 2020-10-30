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Праздничное сырное полено: вкуснейшая намазка в изысканной подаче

Праздничное сырное полено: вкуснейшая намазка в изысканной подаче

Такую намазку надо подавать в виде цельного полена, а нему разные основы: багет, гренки, крекеры или даже крупные чипсы. Каждый сам себе отрезает ломтик сырной смеси.

Что понадобится

  • 150 г мягкого сливочного сыра;
  • 100 г твердого сыра, натертого на крупной терке;
  • 1 стебель зеленого лука;
  • половина маленькой банки оливок;
  • обжаренных кедровых орешков (если совсем нет, можно взять грецкие);
  • 1 ч.л. лимонного сока;
  • пару капель острого соуса (соевого, чили, томатного, можно и без него);
  • 1 маленький маринованный огурчик;
  • половина пучка зелени петрушки;
  • молотый перец – щепотка, соли не надо.

Как делать

  1. Сливочный сыр взбить миксером.
  2. Все остальные твердые ингредиенты, кроме петрушки) мелко порезать (или пропусить через мясорубку).
  3. Соединить сыр, полученную крошку, лимонный сок и соус, поперчить, хорошо вымешать, выбить весь воздух.
  4. С помощью пищевой пленки (или обычного пакета) сформировать полено.
  5. Открыть, присыпать измельченной петрушкой и замотать обратно. Поместить в холодильник до подачи.
Праздничное сырное полено: вкуснейшая намазка в изысканной подаче
Сырное полено

 

Кроме петрушки, можно еще обвалять в толченых орешках (как на фото  начале статьи).

 

Источник: 1 Минута

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