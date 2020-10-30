Праздничное сырное полено: вкуснейшая намазка в изысканной подаче

Такую намазку надо подавать в виде цельного полена, а нему разные основы: багет, гренки, крекеры или даже крупные чипсы. Каждый сам себе отрезает ломтик сырной смеси.

Что понадобится

150 г мягкого сливочного сыра;

100 г твердого сыра, натертого на крупной терке;

1 стебель зеленого лука;

половина маленькой банки оливок;

обжаренных кедровых орешков (если совсем нет, можно взять грецкие);

1 ч.л. лимонного сока;

пару капель острого соуса (соевого, чили, томатного, можно и без него);

1 маленький маринованный огурчик;

половина пучка зелени петрушки;

молотый перец – щепотка, соли не надо.

Как делать

Сливочный сыр взбить миксером. Все остальные твердые ингредиенты, кроме петрушки) мелко порезать (или пропусить через мясорубку). Соединить сыр, полученную крошку, лимонный сок и соус, поперчить, хорошо вымешать, выбить весь воздух. С помощью пищевой пленки (или обычного пакета) сформировать полено. Открыть, присыпать измельченной петрушкой и замотать обратно. Поместить в холодильник до подачи.

Сырное полено

Кроме петрушки, можно еще обвалять в толченых орешках (как на фото начале статьи).

Источник: 1 Минута