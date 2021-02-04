Праздничный салат без майонеза со слабосоленой семгой, авокадо и сливочным сыром: даже худеющим подойдет
Этот праздничный салат стоит приготовить каждому, кто любит вкусные закусочные блюда, но не ест майонеза. Готовится буквально за 5 минут. Все нарезали и выложили слоями.
Ингредиенты:
- слабосоленая семга –200 г
- лимонный сок – 1 ст. л.
- консервированная кукуруза – 150 г
- сливочный сыр с травами – 70 г
- хлеб – 4 ломтика
- авокадо – 1 шт.
- соль, перец, приправы
- оливковое масло – 2 ст. л.
Приготовление:
1. Ломтики хлеба нарезаем кубиками, выкладываем на противень. Посыпаем приправами и специями. Поливаем растительным маслом и перемешиваем. Отправляем в духовку. Запекаем домашние сухарики при 200 градусах до румяности.
2. Семгу и мякоть авокадо нарезаем кубиками. Авокадо смешиваем с лимонным соком.
3. В отдельной миске соединяем консервированную кукурузу и сливочный сыр. Перемешиваем. Выбирайте сыр с хорошим составом.
4. С помощью круглой или квадратной формы без дна собираем салат. Первым слоем выкладываем красную рыбу. Вторым – авокадо. Дальше кукурузу со сливочным сыром. Каждый слой слегка утрамбовываем. В последнюю очередь украшаем салат домашними сухариками и зеленью по желанию. Просто красиво выкладываем на кукурузу.
Праздничный салат без майонеза готов! Ему не нужно пропитываться, можно сразу пробовать.
Источник: 1 Минута