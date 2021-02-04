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04.02.2021 21:13
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Праздничный салат без майонеза со слабосоленой семгой, авокадо и сливочным сыром: даже худеющим подойдет

Праздничный салат без майонеза со слабосоленой семгой, авокадо и сливочным сыром: даже худеющим подойдет

Этот праздничный салат стоит приготовить каждому, кто любит вкусные закусочные блюда, но не ест майонеза. Готовится буквально за 5 минут. Все нарезали и выложили слоями.

Ингредиенты:

  • слабосоленая семга –200 г
  • лимонный сок – 1 ст. л.
  • консервированная кукуруза – 150 г
  • сливочный сыр с травами – 70 г
  • хлеб – 4 ломтика
  • авокадо – 1 шт.
  • соль, перец, приправы
  • оливковое масло – 2 ст. л.

Приготовление:

1. Ломтики хлеба нарезаем кубиками, выкладываем на противень. Посыпаем приправами и специями. Поливаем растительным маслом и перемешиваем. Отправляем в духовку. Запекаем домашние сухарики при 200 градусах до румяности.

2. Семгу и мякоть авокадо нарезаем кубиками. Авокадо смешиваем с лимонным соком.

3. В отдельной миске соединяем консервированную кукурузу и сливочный сыр. Перемешиваем. Выбирайте сыр с хорошим составом.

4. С помощью круглой или квадратной формы без дна собираем салат. Первым слоем выкладываем красную рыбу. Вторым – авокадо. Дальше кукурузу со сливочным сыром. Каждый слой слегка утрамбовываем. В последнюю очередь украшаем салат домашними сухариками и зеленью по желанию. Просто красиво выкладываем на кукурузу.

Праздничный салат без майонеза готов! Ему не нужно пропитываться, можно сразу пробовать.

Источник: 1 Минута

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