Праздничный салат без майонеза со слабосоленой семгой, авокадо и сливочным сыром: даже худеющим подойдет

Этот праздничный салат стоит приготовить каждому, кто любит вкусные закусочные блюда, но не ест майонеза. Готовится буквально за 5 минут. Все нарезали и выложили слоями.

Ингредиенты:

слабосоленая семга –200 г

лимонный сок – 1 ст. л.

консервированная кукуруза – 150 г

сливочный сыр с травами – 70 г

хлеб – 4 ломтика

авокадо – 1 шт.

соль, перец, приправы

оливковое масло – 2 ст. л.

Приготовление:

1. Ломтики хлеба нарезаем кубиками, выкладываем на противень. Посыпаем приправами и специями. Поливаем растительным маслом и перемешиваем. Отправляем в духовку. Запекаем домашние сухарики при 200 градусах до румяности.

2. Семгу и мякоть авокадо нарезаем кубиками. Авокадо смешиваем с лимонным соком.

3. В отдельной миске соединяем консервированную кукурузу и сливочный сыр. Перемешиваем. Выбирайте сыр с хорошим составом.

4. С помощью круглой или квадратной формы без дна собираем салат. Первым слоем выкладываем красную рыбу. Вторым – авокадо. Дальше кукурузу со сливочным сыром. Каждый слой слегка утрамбовываем. В последнюю очередь украшаем салат домашними сухариками и зеленью по желанию. Просто красиво выкладываем на кукурузу.

Праздничный салат без майонеза готов! Ему не нужно пропитываться, можно сразу пробовать.

Источник: 1 Минута