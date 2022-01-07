Праздник продолжается в театре «ЛанжеронЪ»!

Спектакль

«ВЫ МЕНЯ УЛЫБНУЛИ..»

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

8 января в 19:00

Лирическая комедия по рассказам одессита АЛЕКСАНДРА БИРШТЕЙНА

Соломон Герцен — Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Сценография — Евгений Маслов

Режиссер — Галина Панибратец

Лучший способ поднять настроение — вспомнить что-нибудь приятное. Фотографии — это прекрасный способ освежить воспоминания, ведь мы стараемся запечатлеть на снимках именно счастливые моменты нашей жизни. Спектакль «Вы меня улыбнули» - это трогательная лирическая комедия, где можно вместе с героями из Одессы от души посмеяться, погрустить немного и вспомнить и о своих друзьях, любимых и дорогих сердцу людях с которыми связаны и ваши счастливые моменты, запечатленные на фотографиях жизни!!!

«…и может, мы вновь встретимся в этой необъятной жизни и, слегка соприкоснувшись боками, сумеем рассказать друг другу об удачах и неудачах, о событиях и покое, короче, обо всем, что видели мы в своем полете у небу…»

Если вы собрались ехать в Одессу – не ехайте, смотрите сюда!!!Соломон Маркович вам все расскажет за Одессу и за жизнь!!! Улыбнет, и сфотографирует на память, и еще пожелает вам, как истинный одессит с ироничностью и общительностью:

«Желаю шоби вам улыбалась удача, но с вас не ржала.

Шоби ви хорошо хотели и ваши мечты не сбывались над другими.

Пусть вам никто не мешает шикарно жить, не расчесывает вам нерви.

Шоб я так жил как я вам это желаю!...»

---------------------------------------------------

Спектакль

“ТЭЗА С НАШЕГО ДВОРА”

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

11 января в 19:00

Спектакль поставлен по мотивам одноименной трагикомической повести АЛЕКСАНДРА КАНЕВСКОГО

Спектакль Лауреат Многочисленных Международных Фестивалей и Конкурсов! Этот спектакль заслуженно получил «Приз зрительских симпатий»

в странах:

Германия (г.Ганновер),

Македония (г.Битола), Израиль(г.Иерусалим),

Литва (г.Висагинас),

Латвия (г.Рига),

Молдова (г.Кишинев), Киргизия (г.Бишкек),

Болгария (г.Варна). Этот спектакль обладатель приза «Лучшая мужская роль в камерном спектакле» Международного Фестиваля «Мельпомена Таврии» (Украина,г.Херсон)

Актер — Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Режиссер — Галина Панибратец

Спектакль рассказывает о человеческом великом братстве, о доброте и верности, о гуманности и милосердии, о благородстве и о тех вечных ценностях нашей жизни, которые и составляют ее суть. Плача, смеясь и радуясь, зритель сопереживает всем тем персонажам одесского дворика, о которых трогательно и с иронией рассказывает Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев.

А еще — о «золотом веке», общей судьбе и трагедиях времени... И немного — о тоске по человечности, к которой мы так медленно идем. Словом, о множестве разных вещей, выходящих за рамки истории частной жизни отдельного двора.» (Юлий Швец)

“Когда-то на этом месте бурлил страстями маленький одесский дворик, заплетённый паутиной бельевых верёвок, на которых, как пойманные мухи, трепыхались трусы, майки и бюстгальтеры всевозможных размеров...

В этом дворе было много обитателей, забавных, трогательных и неповторимых.

Я полюбил их на всю жизнь и сегодня вас с ними познакомлю...»

С театром «ЛанжеронЪ» в поисках счастья, душевно и с одесским колоритом!

---------------------------------------------------

Спектакль

"ВЕРЮ В ТЕБЯ"

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

14 января в 19:00

Комедия для влюблённых пар по пьесе Вадима Коростылёва

Сергей - Давид Хубутия, Егор Онищенко

Владимир – Владимир Мельник, Егор Онищенко

Ирина - Татьяна Волкова

Режиссер — Галина Панибратец

и Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев



16+

...Это не сказка и не быль. Скорее всего это и то и другое. Ведь в жизни часто происходят чудеса,которых мы почему-то не замечаем. А если заметить, то можно, к примеру рассказать историю о том, как один человек сделал другого прекрасным просто потому, что глубоко поверил в то, что он прекрасен. И наоборот – мы нередко делаем людей хуже, чем они есть на самом деле, слишком много говоря о их дурных качествах.

Но мне хотелось написать пьесу о том, как человек становится лучше, а не хуже.. (Вадим Коростылёв)

Живут ли в нашем мире волшебники, и стоит ли нам верить в волшебство?!

Самая волшебная фраза которая творит чудеса свободы на пути к мечте!

Она всего из трёх слов "ВЕРЮ В ТЕБЯ"!

Спектакль о том как доверять и понимать, как быть терпеливым и решительным, как быть счастливым и любить!!!)))

Это и сказка и быль, а самое главное – это комедия.

С театром «ЛанжеронЪ» в поисках счастья и познания человеческой сущности с верой в тебя!

---------------------------------------------------

Спектакль

"МОНЯ"

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

21 января в 19:00

Трагикомедия по книге ЭФРАИМА СЕВЕЛЫ

«Моня Цацкес - знаменосец»

Моня — Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Режиссер — Галина Панибратец

Главный герой Моня Цацкес – парикмахер, поразительный персонаж еврейской национальности, со всеми присущими этому навыками и умениями, изобретательности его ума позавидует даже другой такой же еврей!

Здесь плачешь от боли и смеешься до слез. Монины истории и эпизоды порой на грани фола, но очень яркие; гомерически смешные, нелепые, но вполне возможные, чего у нас только не происходит; грустные, потому что идет война.

Этот спектакль наполнен таким душевным светом, что хочется и плакать, и смеяться одновременно. Жизнелюбие - как маленький росток на тонкой ножке, среди пылающих зарниц и громыхающей кононады артиллерийских залпов...

Жизнелюбие, человеколюбие, мечта о мирной жизни - только это, подчас, и помогало выстоять.Только это и должно быть основой человеческих взаимоотношений, основой самого его - человеческого существования. Но не всегда оно так. Бок о бок сосуществуют ужасы войны и маленькие радости существования, бытия, присутствия в этом мире.

По доброму, душевно о самом страшном.



Возрастное ограничение! 18+



По итогам театральной ассамблеи «Харьковский счет» спектакль был признан лучшим в театральном сезоне 2018-2019

Спектакль «МОНЯ» по итогам театрального сезона 2018-2019 в Харькове был номинирован в лонг- лист Независимой театральной премии имени Вячеслава Панченко.

И 6 сентября 2019 года театр «ЛанжеронЪ» стал обладателем премии Вячеслава Панченко в номинации «Яркое театральное событие сезона 2018/2019» за спектакль «МОНЯ»

По итогам ХХII театрального фестиваля «Мельпомена Таврии» (Херсон, Украина), 10-13 сентября 2020г.

«Лучшая мужская роль» - Виталий Бондарев, заслуженный артист Украины

Спектакль «Моня» Э. Севелы

Театр Одесского разлива «ЛанжеронЪ» (г. Харьков)

Новости портала «Весь Харьков»