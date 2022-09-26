Преимущества умных часов

Умные часы – это удобный и стильный гаджет с широкой функциональностью. Они не только подскажут время, но и станут своего рода продолжением смартфона. Смарт-часы помогают следить за состоянием здоровья и самочувствием, а также являются незаменимыми помощниками во время занятий спортом.

Это умное устройство становится все более востребованным, а количество моделей и набор функций постоянно расширяются. При выборе подходящих смарт-часов следует обращать внимание на цену, материалы и характеристики. Естественно, у вас сразу может возникнуть вопрос - какие apple watch выбрать.

Что умеют смарт-часы

Благодаря интеграции со смартфоном на дисплее умных часов отображается информация из различных приложений. Большинство моделей умеют принимать или отклонять звонок, поступающий на телефон, причем некоторые позволяют разговаривать через динамик и микрофон на самих часах.

События календаря, входящие СМС, письма, сообщения в мессенджерах

и многие другие уведомления можно просмотреть, не доставая смартфон.

Смарт-часы работают на собственной операционной системе и поддерживают сотни приложений.

Смарт часы выполняют все функции мониторинга, присутствующие в фитнес-браслетах. Главное отличие смарт-часов – большие размеры экрана и расширенный функционал. Они оснащаются огромным количеством сенсоров и датчиков для фитнеса и здоровья:

гироскоп,

пульсометр,

акселерометр,

GPS-модуль,

термометр.

Часы умеют считать шаги, сердечный ритм, расход калорий. Они отслеживают пройденное расстояние и скорость, анализируют уровень стресса, качество сна.

В специальных моделях для профессиональных занятий спортом предусмотрены также датчики атмосферного давления и уровня кислорода в крови. На умных часах можно запускать будильник и прокладывать маршрут, совершать платежи, подключать наушники по Bluetooth и слушать музыку.

Особенности корпуса

Производители смарт-часов используют различные материалы. Корпус может быть пластиковым, керамическим, алюминиевым, титановым и из нержавеющей стали. Чувствительный сенсорный дисплей обычно выполнен из пластика или стекла. Браслеты также могут похвастаться разнообразием исполнения. Они бывают из искусственной и натуральной кожи, текстильные, силиконовые, металлические.

Какие умные часы выбрать

Существуют модели разного дизайна, размера, цены и направленности. Выбор гаджета зависит от целей и образа жизни. Для активного использования и занятий спортом подойдут водонепроницаемые часы с широким функционалом и объемной батареей. Если нужно дополнение к смартфону, чтобы освободить руки, то достаточно бюджетной пластиковой модели. А в качестве стильного аксессуара подойдут дорогие часы из металла и кожи.