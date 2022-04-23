Прекрасный мультик от Госпогранслужбы, который посвящен российским пропагандистам️ (ВИДЕО)

«Бровь поднимем и Украина поймет все», - кричали рашистські пропагандисти. Пам’ятаєте таку фразу Володьки Соловйова напередодні кривавого вторгнення расєйкі?

"Ну підняли…. і відразу кацапстанська пропаганда, м’яко кажучи, змінила риторику. Проте не змінила своєї суті – годувати свій народ інформаційним лайном відбілюючи брехнею невдачі та криваві дії орків.

Вони винні за війну в Україні не менше тих, хто віддає накази нищити мирні міста та стріляти в людей.

Їх обов’язково чекає пекло – сковорідку для них вже розігрівають.

Ну, а ми присвятили гівнорупорам кремля анімаційну серію.

Приємного перегляду…", - зазначив Сергій Дейнеко на сторінці у Facebook.

Источник: youtube.com

Видео: Державна прикордонна служба України

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